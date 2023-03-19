２５日開催のドバイＷＣデー、現地の注目は「あの白い顔ならどこでもわかる」イクイノックス…シーマＣ出走

ＪＲＡの海外馬券発売対象（４競走のみ）となるドバイワールドカップデー（メイダン競馬場）が２５日にＵＡＥ・ドバイで開催される。日本からは計６競走に２７頭の大攻勢。注目を集めているのは、英国の各ブックメーカーでも断然の１番人気に支持されている昨年の年度代表馬イクイノックス（シーマクラシック出走）だ。主催者のドバイレーシングクラブは１９日に更新したＳＮＳで「あの白い顔ならどこでもわかる！イクイノックスは、今朝のメイン トラックで素晴らしく、リラックスしていました」とコメントを掲載。幅のある白い流星が特徴的な顔に着目しながら、馬場入りした際の動画をアップした。各レースの出走馬は以下の通り（発走予定時間は日本時間）。

＜ドバイワールドカップデーの出走予定馬＞

◆ゴドルフィンマイル・Ｇ２（ダート１６００メートル）＝２５日

ウインカーネリアン（牡６歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）

バスラットレオン（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）

ラウダシオン（牡６歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父リアルインパクト）

◆ＵＡＥダービー・Ｇ２（ダート１９００メートル）＝２５日

ゴライコウ（牡３歳、栗東・新谷功一厩舎、父ホッコータルマエ）

コンティノアール（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドレフォン）

デルマソトガケ（牡３歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）

ドゥラエレーデ（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラメンテ）

ペリエール（牡３歳、美浦・黒岩洋一厩舎、父ヘニーヒューズ）

◆ドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（ダート１２００メートル）＝２５日２３時２５分発走予定（ＪＲＡ海外馬券発売）

ジャスティン（牡７歳、栗東・矢作芳人厩舎、父オルフェーヴル）

リメイク（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ）

レッドルゼル（牡７歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）

レモンポップ（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父レモンドロップキッド）

◆ドバイ・ターフ・Ｇ１（芝１８００メートル）＝２６日０時１０分発走予定（ＪＲＡ海外馬券発売）

ヴァンドギャルド（牡７歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト）

セリフォス（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父ダイワメジャー）

ダノンベルーガ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）

ドウデュース（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ）

◆ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（芝２４１０メートル）＝２６日１時発走予定（ＪＲＡ海外馬券発売）

イクイノックス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）

ウインマリリン（牝６歳、美浦・手塚貴久厩舎、父スクリーンヒーロー）

シャフリヤール（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト）

◆ドバイ・ワールドカップ・Ｇ１（ダート２０００メートル）＝２６日１時３５分発走予定（ＪＲＡ海外馬券発売）

ヴェラアズール（牡６歳、栗東・渡辺薫彦厩舎、父エイシンフラッシュ）

ウシュバテソーロ（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父オルフェーヴル）

カフェファラオ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）

クラウンプライド（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父リーチザクラウン）

ジオグリフ（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）

ジュンライトボルト（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父キングカメハメハ）

テーオーケインズ（牡６歳、栗東・高柳大輔厩舎、父シニスターミニスター）

パンサラッサ（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア）

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