２５日開催のドバイＷＣデー、現地の注目は「あの白い顔ならどこでもわかる」イクイノックス…シーマＣ出走

JRAの海外馬券発売対象(4競走のみ)となるドバイワールドカップデー(メイダン競馬場)が25日にUAE・ドバイで開催される。日本からは計6競走に27頭の大攻勢。注目を集めているのは、英国の各ブックメーカーでも断然の1番人気に支持されている昨年の年度代表馬イクイノックス(シーマクラシック出走)だ。主催者のドバイレーシングクラブは19日に更新したSNSで「あの白い顔ならどこでもわかる!イクイノックスは、今朝のメイン トラックで素晴らしく、リラックスしていました」とコメントを掲載。幅のある白い流星が特徴的な顔に着目しながら、馬場入りした際の動画をアップした。各レースの出走馬は以下の通り(発走予定時間は日本時間)。

<ドバイワールドカップデーの出走予定馬>

◆ゴドルフィンマイル・G2(ダート1600メートル)=25日

ウインカーネリアン(牡6歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー)

バスラットレオン(牡5歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ)

ラウダシオン(牡6歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父リアルインパクト)

◆UAEダービー・G2(ダート1900メートル)=25日

ゴライコウ(牡3歳、栗東・新谷功一厩舎、父ホッコータルマエ)

コンティノアール(牡3歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドレフォン)

デルマソトガケ(牡3歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ)

ドゥラエレーデ(牡3歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラメンテ)

ペリエール(牡3歳、美浦・黒岩洋一厩舎、父ヘニーヒューズ)

◆ドバイ・ゴールデンシャヒーン・G1(ダート1200メートル)=25日23時25分発走予定(JRA海外馬券発売)

ジャスティン(牡7歳、栗東・矢作芳人厩舎、父オルフェーヴル)

リメイク(牡4歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ)

レッドルゼル(牡7歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア)

レモンポップ(牡5歳、美浦・田中博康厩舎、父レモンドロップキッド)

◆ドバイ・ターフ・G1(芝1800メートル)=26日0時10分発走予定(JRA海外馬券発売)

ヴァンドギャルド(牡7歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト)

セリフォス(牡4歳、栗東・中内田充正厩舎、父ダイワメジャー)

ダノンベルーガ(牡4歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ)

ドウデュース(牡4歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ)

◆ドバイ・シーマクラシック・G1(芝2410メートル)=26日1時発走予定(JRA海外馬券発売)

イクイノックス(牡4歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック)

ウインマリリン(牝6歳、美浦・手塚貴久厩舎、父スクリーンヒーロー)

シャフリヤール(牡5歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト)

◆ドバイ・ワールドカップ・G1(ダート2000メートル)=26日1時35分発走予定(JRA海外馬券発売)

ヴェラアズール(牡6歳、栗東・渡辺薫彦厩舎、父エイシンフラッシュ)

ウシュバテソーロ(牡6歳、美浦・高木登厩舎、父オルフェーヴル)

カフェファラオ(牡6歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ)

クラウンプライド(牡4歳、栗東・新谷功一厩舎、父リーチザクラウン)

ジオグリフ(牡4歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン)

ジュンライトボルト(牡6歳、栗東・友道康夫厩舎、父キングカメハメハ)

テーオーケインズ(牡6歳、栗東・高柳大輔厩舎、父シニスターミニスター)

パンサラッサ(牡6歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア)

→→次頁に現地で馬場入りするイクイノックス→→

We'd recognise that white face anywhere!



EQUINOX (Sheema Classic) was nice and relaxed on the main track this morning. #DWC23 pic.twitter.com/n0D4LBLgMv