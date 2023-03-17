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【ファルコンＳ】シンザン記念２着ペースセッティングは５枠８番　武豊騎手騎乗のカルロヴェローチェは２枠２番

スポーツ報知
５枠８番に決まったペースセッティング

◆第３７回ファルコンＳ・Ｇ３（３月１８日、中京・芝１４００メートル）

　第３７回ファルコンＳの枠順が１７日、決定した。

　シンザン記念２着のペースセッティング（牡、栗東・安田隆行厩舎、父ショーケイシング）は５枠８番から重賞初制覇を目指す。

　武豊騎手との新コンビで挑むカルロヴェローチェ（牡、栗東・須貝尚介厩舎、父シルバーステート）は２枠２番。万両賞・１勝クラスでペースセッティングに勝ったテラステラ（牡、栗東・矢作芳人厩舎、父モーリス）は１枠１番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性、斤量、騎手の順。全て３歳）。

（１）テラステラ　　　　　　牡　５６　坂井　瑠星

（２）カルロヴェローチェ　　牡　５６　武　豊

（３）ウメムスビ　　　　　　牡　５６　角田　大河

（４）サウザンサニー　　　　牡　５６　松若　風馬

（５）バグラダス　　　　　　牡　５６　菅原　明良

（６）タマモブラックタイ　　牡　５６　幸　英明

（７）スーパーアグリ　　　　牡　５６　荻野　極

（８）ペースセッティング　　牡　５６　岩田　康誠

（９）アームズレイン　　　　牡　５６　北村　友一

（１０）ミルトクレイモー　　牡　５６　鮫島　克駿

（１１）メリオルヴィータ　　牡　５４　岩田　望来

（１２）サトノグレイト　　　牡　５６　角田　大和

（１３）スプレモフレイバー　牡　５６　菱田　裕二

（１４）ハチメンロッピ　　　牡　５６　丸山　元気

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