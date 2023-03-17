【ファルコンＳ】シンザン記念２着ペースセッティングは５枠８番　武豊騎手騎乗のカルロヴェローチェは２枠２番

◆第３７回ファルコンＳ・Ｇ３（３月１８日、中京・芝１４００メートル）
第３７回ファルコンＳの枠順が１７日、決定した。
シンザン記念２着のペースセッティング（牡、栗東・安田隆行厩舎、父ショーケイシング）は５枠８番から重賞初制覇を目指す。
武豊騎手との新コンビで挑むカルロヴェローチェ（牡、栗東・須貝尚介厩舎、父シルバーステート）は２枠２番。万両賞・１勝クラスでペースセッティングに勝ったテラステラ（牡、栗東・矢作芳人厩舎、父モーリス）は１枠１番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性、斤量、騎手の順。全て３歳）。
（１）テラステラ 牡 ５６ 坂井 瑠星
（２）カルロヴェローチェ 牡 ５６ 武 豊
（３）ウメムスビ 牡 ５６ 角田 大河
（４）サウザンサニー 牡 ５６ 松若 風馬
（５）バグラダス 牡 ５６ 菅原 明良
（６）タマモブラックタイ 牡 ５６ 幸 英明
（７）スーパーアグリ 牡 ５６ 荻野 極
（８）ペースセッティング 牡 ５６ 岩田 康誠
（９）アームズレイン 牡 ５６ 北村 友一
（１０）ミルトクレイモー 牡 ５６ 鮫島 克駿
（１１）メリオルヴィータ 牡 ５４ 岩田 望来
（１２）サトノグレイト 牡 ５６ 角田 大和
（１３）スプレモフレイバー 牡 ５６ 菱田 裕二
（１４）ハチメンロッピ 牡 ５６ 丸山 元気