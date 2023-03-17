【スプリングＳ】重賞初Ｖ狙うセブンマジシャンは８枠１５番、オールパルフェは６枠１１番

◆第７２回スプリングＳ・Ｇ２（３着までに皐月賞への優先出走権、３月１９日、中山競馬場・芝１８００メートル）
出走馬１６頭の枠順が３月１７日、決まった。京成杯３着から巻き返しの重賞初制覇を狙うセブンマジシャン（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父ジャスタウェイ）は８枠１５番に入った。デイリー杯２歳Ｓの覇者オールパルフェ（牡３歳、美浦・和田雄二厩舎、父リアルスティール）は６枠１１番、デビューから無傷の２連勝中のホウオウビスケッツ（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父マインドユアビスケッツ）は５枠１０番となった。
枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手 斤量の順）。
（１）グラニット 牡３ ５６ 嶋田 純次
（２）メタルスピード 牡３ ５６ 津村 明秀
（３）アヴェッリーノ 牡３ ５６ 木幡 巧也
（４）ベラジオオペラ 牡３ ５６ 横山 武史
（５）ウィステリアリヴァ 牡３ ５６ 吉田 豊
（６）ジョウショーホープ 牡３ ５６ 石川 裕紀人
（７）ドンデンガエシ 牡３ ５６ 北村 宏司
（８）シルトホルン 牡３ ５６ 菅原 明良
（９）アイスグリーン 牡３ ５６ 西村 淳也
（１０）ホウオウビスケッツ 牡３ ５６ 横山 和生
（１１）オールパルフェ 牡３ ５６ 大野 拓弥
（１２）シーウィザード 牡３ ５６ 柴田 善臣
（１３）トーセンアウローラ 牡３ ５６ 丹内 祐次
（１４）パクスオトマニカ 牡３ ５６ 田辺 裕信
（１５）セブンマジシャン 牡３ ５６ 戸崎 圭太
（１６）ハウゼ 牡３ ５６ 岩田 康誠