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３・２５ドバイワールドカップデーに出走のイクイノックスなど日本馬１５頭が現地に到着

スポーツ報知
イクイノックス

　ドバイワールドカップデー（３月２５日、メイダン競馬場）に出走予定のＪＲＡ所属馬が、日本時間の１５日、現地に到着した。サウジアラビアからの転戦組をのぞく計１５頭で、１４日の午前１０時１５分に関西国際空港から成田空港経由で出発。１５日の午前４時３０分（現地時間２３時３０分）にメイダン競馬場へ入った。

　ＪＲＡで馬券発売があるレースに出走する到着馬は、次の通り。

　◇ドバイ・ゴールデンシャヒーン・Ｇ１（ダート１２００メートル）＝レモンポップ（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父レモンドロップキッド）など２頭

　◇ドバイ・ターフ・Ｇ１（芝１８００メートル）＝ドウデュース（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ）など３頭

　◇ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（芝２４１０メートル）＝イクイノックス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）など３頭

　◇ドバイワールドカップ・Ｇ１（ダート２０００メートル）＝テーオーケインズ（牡６歳、栗東・高柳大輔厩舎、父シニスターミニスター）など３頭

→→ドバイ到着のドウデュース最新動画→→

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