注 目
報知SNS ウルトラマンシリーズ誕生秘話 「馬トク」に地方競馬追加
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 WBC 大谷翔平 巨人 芸能 野球 サッカー ゴルフ スポーツ 箱根駅伝 大相撲 競馬 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート 釣り 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

三笘薫や堂安律ら引き続き日本代表入り、長友佑都や吉田麻也ら外れる　初選出は４選手…２４、２８日に国際親善試合

スポーツ報知
日本代表・森保一監督

　日本サッカー協会は１５日、カタールＷ杯後、初めてとなる日本代表戦のウルグアイ戦（２４日・国立）とコロンビア戦（２８日・ヨドコウ）のメンバー発表を国立競技場で行い、２６選手が選出された。

　カタール大会のメンバー２６人のうち、ＭＦ／ＦＷ三笘薫や堂安律ら１６人が引き続き選ばれ、ＤＦ長友佑都やＤＦ吉田麻也ら１０人が外れた。

　また初選出はＧ大阪のＤＦ半田陸（２１）とＦＣ東京のＤＦバングーナガンデ佳史扶（２１）、横浜ＦＭの角田涼太朗（２３）、ＬＡＳＫからＭＦ／ＦＷの中村敬斗（２２）の４選手となった。

　【日本代表メンバー】

ＧＫ

シュミット・ダニエル（シントトロイデン）

大迫敬介（広島）

谷晃生（湘南）

▽ＤＦ

板倉滉（ボルシアＭＧ）

冨安健洋（アーセナル）

伊藤洋輝（シュツットガルト）

橋岡大樹（シントトロイデン）

角田涼太朗（横浜ＦＭ）

瀬古歩夢（グラスホッパー）

菅原由勢（アルクマール）

バングーナガンデ佳史扶

半田陸（Ｇ大阪）

▽ＭＦ／ＦＷ

遠藤航（シュツットガルト）

伊東純也（Ｓ・ランス）

浅野拓磨（ボーフム）

守田英正（スポルティング）

鎌田大地（フランクフルト）

西村拓真（横浜ＦＭ）

三笘薫（ブライトン）

前田大然（セルティック）

堂安律（フライブルク）

上田綺世（サークル・ブリュージュ）

田中碧（デュッセルドルフ）

町野修斗（湘南）

中村敬斗（ＬＡＳＫ）

久保建英（Ｒソシエダ）

続きを読む

サッカー

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×