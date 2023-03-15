三笘薫や堂安律ら引き続き日本代表入り、長友佑都や吉田麻也ら外れる　初選出は４選手…２４、２８日に国際親善試合

日本サッカー協会は１５日、カタールＷ杯後、初めてとなる日本代表戦のウルグアイ戦（２４日・国立）とコロンビア戦（２８日・ヨドコウ）のメンバー発表を国立競技場で行い、２６選手が選出された。

カタール大会のメンバー２６人のうち、ＭＦ／ＦＷ三笘薫や堂安律ら１６人が引き続き選ばれ、ＤＦ長友佑都やＤＦ吉田麻也ら１０人が外れた。

また初選出はＧ大阪のＤＦ半田陸（２１）とＦＣ東京のＤＦバングーナガンデ佳史扶（２１）、横浜ＦＭの角田涼太朗（２３）、ＬＡＳＫからＭＦ／ＦＷの中村敬斗（２２）の４選手となった。

【日本代表メンバー】

ＧＫ

シュミット・ダニエル（シントトロイデン）

大迫敬介（広島）

谷晃生（湘南）

▽ＤＦ

板倉滉（ボルシアＭＧ）

冨安健洋（アーセナル）

伊藤洋輝（シュツットガルト）

橋岡大樹（シントトロイデン）

角田涼太朗（横浜ＦＭ）

瀬古歩夢（グラスホッパー）

菅原由勢（アルクマール）

バングーナガンデ佳史扶

半田陸（Ｇ大阪）

▽ＭＦ／ＦＷ

遠藤航（シュツットガルト）

伊東純也（Ｓ・ランス）

浅野拓磨（ボーフム）

守田英正（スポルティング）

鎌田大地（フランクフルト）

西村拓真（横浜ＦＭ）

三笘薫（ブライトン）

前田大然（セルティック）

堂安律（フライブルク）

上田綺世（サークル・ブリュージュ）

田中碧（デュッセルドルフ）

町野修斗（湘南）

中村敬斗（ＬＡＳＫ）

久保建英（Ｒソシエダ）