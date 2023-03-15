三笘薫や堂安律ら引き続き日本代表入り、長友佑都や吉田麻也ら外れる　初選出は４選手…２４、２８日に国際親善試合

日本サッカー協会は１５日、カタールＷ杯後、初めてとなる日本代表戦のウルグアイ戦（２４日・国立）とコロンビア戦（２８日・ヨドコウ）のメンバー発表を国立競技場で行い、２６選手が選出された。
カタール大会のメンバー２６人のうち、ＭＦ／ＦＷ三笘薫や堂安律ら１６人が引き続き選ばれ、ＤＦ長友佑都やＤＦ吉田麻也ら１０人が外れた。
また初選出はＧ大阪のＤＦ半田陸（２１）とＦＣ東京のＤＦバングーナガンデ佳史扶（２１）、横浜ＦＭの角田涼太朗（２３）、ＬＡＳＫからＭＦ／ＦＷの中村敬斗（２２）の４選手となった。
【日本代表メンバー】
ＧＫ
シュミット・ダニエル（シントトロイデン）
大迫敬介（広島）
谷晃生（湘南）
▽ＤＦ
板倉滉（ボルシアＭＧ）
冨安健洋（アーセナル）
伊藤洋輝（シュツットガルト）
橋岡大樹（シントトロイデン）
角田涼太朗（横浜ＦＭ）
瀬古歩夢（グラスホッパー）
菅原由勢（アルクマール）
バングーナガンデ佳史扶
半田陸（Ｇ大阪）
▽ＭＦ／ＦＷ
遠藤航（シュツットガルト）
伊東純也（Ｓ・ランス）
浅野拓磨（ボーフム）
守田英正（スポルティング）
鎌田大地（フランクフルト）
西村拓真（横浜ＦＭ）
三笘薫（ブライトン）
前田大然（セルティック）
堂安律（フライブルク）
上田綺世（サークル・ブリュージュ）
田中碧（デュッセルドルフ）
町野修斗（湘南）
中村敬斗（ＬＡＳＫ）
久保建英（Ｒソシエダ）