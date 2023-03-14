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Ｕ―１７日本代表に神村学園高ＤＦ吉永、ＦＷ名和田ら…アルジェリア遠征メンバー発表　

スポーツ報知
神村学園・吉永夢希

　日本サッカー協会は１４日、アルジェリア遠征に臨むＵ―１７日本代表メンバーを発表した。０６年生まれで構成される同代表は、今年秋に開催されるＵ―１７Ｗ杯を目指す世代。６月１５日～７月２日にはタイでアジア１次予選を控えている。森山佳郎監督率いるチームは今月１８日から活動をスタートさせ、２２日にＵ―１７マリ代表、２５日にＵ―１７アルジェリア代表、２８日にＵ―１７コモロ代表と親善試合を行う。

　メンバーは以下の通り。

▽スタッフ

団長…大平正軌

監督…森山佳郎

コーチ…廣山望

ＧＫコーチ…高橋範夫

フィジカルコーチ…村岡誠

テクニカルスタッフ…片桐央視

▽ＧＫ

雨野颯真（前橋育英高）、後藤亘（ＦＣ東京Ｕ―１８）

▽ＤＦ

吉永夢希（神村学園高）、小杉啓太（湘南Ｕ―１８）、永野修都（ＦＣ東京Ｕ―１８）、柴田翔太郎（川崎Ｕ―１８）、土屋櫂大（川崎Ｕ―１８）、本多康太郎（湘南Ｕ―１８）、大石優生（三菱養和ＳＣユース）

▽ＭＦ

高崎天史郎（ＱＵＯＮ　ＦＤ）、高橋旺良（中央学院高）、宮川大輝（Ｇ大阪ユース）、中島洋太朗（広島ユース）、望月耕平（横浜ＦＭユース）、矢田龍之介（清水ユース）、佐藤龍之介（ＦＣ東京Ｕ―１８）

▽ＦＷ

道脇豊（熊本）、名和田我空（神村学園高）、徳田誉（鹿島ユース）、高岡伶颯（日章学園高）

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