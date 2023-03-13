ドバイワールドカップデーにパンサラッサ、イクイノックスなど日本馬が大挙２７頭参戦

ＪＲＡは３月２５日に行われるドバイワールドカップデー（メイダン競馬場）の招待を受諾した日本馬を３月１３日、発表した。受諾したのは計６レースで２７頭という大攻勢。約１３億円を獲得したサウジＣからの連勝を狙うパンサラッサ（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア）、今年の始動戦となる昨年の年度代表馬イクイノックス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）なども名を連ね、日本の競馬ファンも熱い視線を送る一日となりそうだ。

各レースの出走馬は以下の通り。

ドバイ・ワールドカップ（Ｇ１、ダート２０００メートル） ヴェラアズール（牡６歳、栗東・渡辺薫彦厩舎、父エイシンフラッシュ）、ウシュバテソーロ（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父オルフェーヴル）、カフェファラオ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）、クラウンプライド（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父リーチザクラウン）、ジオグリフ（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）、ジュンライトボルト（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父キングカメハメハ）、テーオーケインズ（牡６歳、栗東・高柳大輔厩舎、父シニスターミニスター）、パンサラッサ（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア）

ドバイ・シーマクラシック（Ｇ１、芝２４１０メートル） イクイノックス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）、ウインマリリン（牝６歳、美浦・手塚貴久厩舎、父スクリーンヒーロー）、シャフリヤール（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト）

ドバイ・ターフ（Ｇ１、芝１８００メートル） ヴァンドギャルド（牡７歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト）、セリフォス（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父ダイワメジャー）、ダノンベルーガ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）、ドウデュース（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ）

ドバイ・ゴールデンシャヒーン（Ｇ１、ダート１２００メートル） ジャスティン（牡７歳、栗東・矢作芳人厩舎、父オルフェーヴル）、リメイク（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ）、レッドルゼル（牡７歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）、レモンポップ（牡５歳、栗東・田中博康厩舎、父レモンドロップキッド）

ＵＡＥダービー（Ｇ２、ダート１９００メートル） ゴライコウ（牡３歳、栗東・新谷功一厩舎、父ホッコータルマエ）、コンティノアール（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドレフォン）、デルマソトガケ（牡３歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）、ドゥラエレーデ（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラメンテ）、ペリエール（牡３歳、美浦・黒岩洋一厩舎、父ヘニーヒューズ）

ゴドルフィンマイル（Ｇ２、ダート１６００メートル） ウインカーネリアン（牡６歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）、バスラットレオン（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）、ラウダシオン（牡６歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父リアルインパクト）