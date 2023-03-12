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後藤洋央紀、フレッチャー下しＮＪＣ８強進出　タマ・トンガもヘナーレ撃破…新日・滋賀大会全成績

スポーツ報知
後藤洋央紀

◆新日本プロレス「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ　２０２３」大会（１２日、滋賀県立文化産業交流会館・イベントホール、観衆７８９人）

　春の最強シングル決定戦「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ　２０２３」（ＮＪＣ）の２回戦２試合が行われた。

　メインイベントでは、２００９、１０、１２年と過去３回優勝の後藤洋央紀が「オージー・オープン」のカイル・フレッチャーを必殺のＧＴＲで撃破し、ベスト８入り。試合後のリング上で「ヘビーのトップ戦線に舞い戻ります！」と堂々、復活宣言した。

　ＮＥＶＥＲ無差別級王者・タマ・トンガは初戦で優勝候補の鷹木信悟を下したアーロン・ヘナーレのパワフルな攻撃に苦しんだが、王者らしい戦いで反撃。最後は必殺のガンスタンで仕留め、８強入りを決めた。

　タマと後藤は１８日、静岡・浜松大会での準々決勝で激突する。

　◆全成績

　▽タッグマッチ２０分２０分１本勝負

　〇成田蓮、大岩陵平（１０分３２秒　足４の字固め）本間朋晃、オスカー・ロイベ●

　▽タッグマッチ２０分２０分１本勝負

　〇海野翔太、中島佑斗（１０分０６秒　ＳＴＦ）ザック・セイバーＪｒ．、藤田晃生●

　▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇エル・ファンタズモ、チェーズ・オーエンズ、ＫＥＮＴＡ、デビッド・フィンレー（７分１７秒　サドンデス→片エビ固め）タイチ、金丸義信、ＤＯＵＫＩ、ＴＡＫＡみちのく●

　▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇グレート―Ｏ―カーン、ジェフ・コブ、ウィル・オスプレイ、マーク・デイビス（９分１６秒　大空スバル式羊殺し）ＥＶＩＬ、高橋裕二郎、ＳＨＯ、ディック東郷●

　▽１０人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇内藤哲也、鷹木信悟、ＳＡＮＡＤＡ、高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ（８分３４秒　ジャックナイフ式エビ固め）石井智宏、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、ＹＯＨ、リオ・ラッシュ、矢野通●

　▽「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ　２０２３」２回戦・時間無制限１本勝負

　〇タマ・トンガ（１６分３４秒　ガンスタン→片エビ固め）アーロン・ヘナーレ●

　▽同

　〇後藤洋央紀（２０分４３秒　ＧＴＲ→片エビ固め）カイル・フレッチャー●

　※タマと後藤が２回戦進出

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