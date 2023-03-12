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【巨人】育成で再出発の高木京介、２軍戦で１回１安打無失点投球…実戦２試合連続無失点

スポーツ報知
高木京介

◆春季教育リーグ　巨人―ヤクルト（１２日・Ｇ球場）

　育成選手で再出発の左腕・高木京介が５回から登板して１回１安打無失点の投球を見せた。

　これで実戦２試合連続無失点ピッチングとなった。

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