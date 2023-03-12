注 目
報知SNS
ウルトラマンシリーズ誕生秘話
「馬トク」に地方競馬追加
お知らせ
ホーム
会員限定
WBC
大谷翔平
巨人
芸能
野球
サッカー
ゴルフ
スポーツ
箱根駅伝
大相撲
競馬
格闘技
社会
地域版
ボート競輪オート
釣り
写真特集
占い
馬トク
ボートナビ
トップ
ニュース一覧
記事
【巨人】育成で再出発の高木京介、２軍戦で１回１安打無失点投球…実戦２試合連続無失点
2023年3月12日 15時25分
スポーツ報知
◆春季教育リーグ 巨人―ヤクルト（１２日・Ｇ球場）
育成選手で再出発の左腕・高木京介が５回から登板して１回１安打無失点の投球を見せた。
これで実戦２試合連続無失点ピッチングとなった。
続きを読む
プロ野球特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
ドラフト
プロ野球２軍特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
巨人
注目トピック
びわこボートG2秩父宮妃記念杯
3日目からボートナビtwitter予想対決！土屋幸宏編集長も参戦！
［PR］NISAの日記念イベント
来年1月からNISA制度変わる。高橋由伸氏らトークセッション
競馬専門サイト「馬トク」
地方競馬の予想データ提供開始！独自の指数であなたも勝ち組
「BOATNAVI報知」
開催中の全場を予想！レース直前情報は報知スコープで！
コラムでＨｏ！
一覧へ
レバンガの一日マネジャ―を務めて心臓バクバク…元ＡＫＢ４８鈴木まりやのほのぼの北海道ライフ
（3月12日 03:00）
１３日発表の米アカデミー賞作品賞予想、「エブエブ」大本命も、データでは「イニシェリン島の精霊」
（3月11日 12:00）
今年のオスカーの行方は？ 日本時間１３日発表の米アカデミー賞、作品賞ノミネート作紹介【下】
（3月11日 08:00）
今年のオスカーの行方は？ 日本時間１３日発表の米アカデミー賞、作品賞ノミネート作紹介【上】
（3月11日 08:00）
２冠逃したオカダ・カズチカがつぶやいた「悔しい」の意味…新日旗揚げの地で最強の男が感じた欠乏感とは
（3月11日 08:00）
インフォメーション
聴くスポーツ報知
紙面記事から厳選した見どころをGoogle Podcastなどで配信中！
スポーツ報知 無料会員募集中！
紙面プラスαの話題が盛りだくさん！登録無料です。
G党必見！
各種SNSで巨人情報配信中
週間占い
田口二州の「古代オリエント占術」で運勢先読み。毎日19:00更新(無料)
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真
法人向け紙面・写真使用申請
報知新聞150周年