【侍ジャパン】大谷翔平が打球速度１９１キロの超弾丸適時二塁打　さらに三盗も決める大谷劇場！

◆カーネクスト2023 WBC東京プール ▽1次ラウンドB組 日本―チェコ(11日・東京ドーム)

侍ジャパンのエンゼルス・大谷翔平投手(28)が、WBC3戦目のチェコ戦に「3番・指名打者」でスタメン出場。4点リードの4回1死二塁で迎えた3打席目に、右翼へ適時二塁打を放ってWBC3試合連続安打&打点をマークした。鋭い当たりでデータサイト「スタットキャスト」によると打球速度は118・7マイル(約191キロ)という当たりだった。さらには三盗も決めて見せた。

1回表に中野の失策で1点を失い、1点を追う初回2死走者なしで迎えた1打席目は、先発右腕・サトリアの117キロの変化球にタイミングが合わず一ゴロ。130キロに満たないボールで攻めてくるサトリアを攻めあぐねた。同じ右腕と対戦した1点を追う3回1死二塁の2打席目も、126、113、116キロで3球三振。最後はワンバウンドのボールに手が出てヘルメットがずれるほどだった。

大会初戦の9日の初戦・中国戦は、「3番・投手」のリアル二刀流で先発出場。投げては4回49球で1安打無失点と好投して勝利投手になり、打っても貴重な追加点をたたき出す左翼フェンス直撃の2点適時二塁打を放つなど4打数2安打2打点とリアル二刀流で大活躍で、8―1の快勝に貢献した。「3番・指名打者」でフル出場した10日の韓国戦でも3打数2安打1打点と活躍。13―4の快勝につなげた。2試合で7打数4安打3打点の打率5割7分1厘。状態の良さを日本のファンに見せていた。

1日夜に帰国し、3日にチームに合流。帰国後の対外試合出場は6、7日の2試合だけだったが、6日の阪神戦(京セラドーム)で2打席連続3ランを放つなど格の違いを見せつけていた。大会前日の8日に会見に出席した大谷は「今の自分の100%は出せると思う。フィジカルは今までで1番いいじゃないかなと思っています。今の時点では申し分ないかなと思います」と自信をのぞかせていた。

栗山英樹監督(61)が率いる侍ジャパン。2006、09年の第1、2回大会は2連覇を果たしたが、13、17年の第3、4回大会はともに準決勝で敗退した。中国、韓国に2連勝して好発進を切った1次ラウンド(R)は、12日にオーストラリアと対戦し、2位以内に入ると16日の準々決勝(東京ドーム)に進み、準決勝以降は米フロリダ州マイアミに渡っての試合となる。3大会ぶりの頂点へ向けて、大谷の活躍が今後もチームの明暗を握りそうだ。

