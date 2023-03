【ＷＢＣ】チェコ監督、先発右腕は大谷翔平から空三振を奪い「もう死んでもいい気持ちだったと思います」

◆カーネクスト2023 WBC東京プール ▽1次ラウンドB組 日本10―2チェコ(11日・東京ドーム)

第5回WBCで2009年の第2回大会以来3大会ぶりの優勝を狙う侍ジャパンは、1次ラウンド(R)3戦目でチェコを下し、無傷の3連勝となった。

チェコは先取点を奪うも、最後は8点差がつく大敗となった。先発したサトリアは3イニングを投げて、5安打3失点。3回1死二塁では、大谷を3球で空振り三振に仕留め、その“記念球”を大事そうに持って帰ったという。

チェコ代表のハジム監督は「日本の打撃陣を驚かせてやりたいという気持ちだった。ダブルプレーもあった。私たちが持っていた可能性を最大限出したかった。大谷翔平は本当にどれだけのヒットを打っているかは数え切れない、三振を奪ったのは一生涯忘れない、もう死んでもいい気持ちだったと思います」と先発右腕の気持ちを代弁していた。

→→次ページに動画あり 大谷、チェコ先発右腕に空振り三振

Satoria is in the zone today! What a big strike out of Ohtani for the Czech Republic starter 🇨🇿



📺: FS1 and the FOX Sports App pic.twitter.com/JmjOoQzcgW