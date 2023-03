【侍ジャパン】“国際大会に強い”山田哲人、初の先発起用に応えるタイムリー　リードを２点に広げる

◆カーネクスト2023 WBC東京プール ▽1次ラウンドB組 日本―チェコ(11日・東京ドーム)

侍ジャパンのヤクルト・山田哲人内野手がタイムリーを放ち、チームに貴重な追加点をもたらした。

1点を追う3回。2死一、二塁から吉田のレフトへの2点適時二塁打で逆転に成功すると、続く山田も2死二塁からレフトへタイムリーを放ち、リードを2点に広げた。

国際大会には過去4度の出場経験を持ち、21年の東京五輪では7月31日のメキシコ戦(横浜)でチーム1号の3ランをマーク。15、19年のプレミア12と、17年のWBCでもアーチを描き、3大会で本塁打を放った初の日本人選手となった。国際大会には無類の強さを誇る山田が存在感を見せつけた。

Tetsuto Yamada tacks on another run with a 2-out single and it's a 3-1 lead for Japan 🇯🇵



📺: FS1 and the FOX Sports App pic.twitter.com/iQ4mK9jeTz