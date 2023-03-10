鷹木信悟、ヘナーレに黒星でＮＪＣ初戦敗退　ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩもフレッチャーに完敗…新日・山梨大会全成績

◆新日本プロレス「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２３」大会（１０日、山梨・アイメッセ山梨、観衆７１０人）
春の最強シングル決定戦「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２３」（ＮＪＣ）の１回戦２試合が行われた。
優勝候補の一角だったＫＯＰＷ２０２３保持者・鷹木信悟が生まれ故郷の山梨でアーロン・ヘナーレに敗れる波乱が起こった。
序盤からヘナーレの強烈な打撃に苦しんだ鷹木。地元の声援を受け、鷹木式ＧＴＲ、ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮと大技でたたみかけ、とどめのラスト・オブ・ザ・ドラゴンを狙ったが、ヘナーレはこれをかわし、ヘッドバット。とどめのＳｔｒｅｅｔｓ ｏｆ Ｒａｇｅを浴び、屈辱の３カウントを聞いた。
倒れ伏した鷹木の横でマイクを持ったヘナーレは試合後に「これが俺の７年だ！」と新日マット参戦後の日々を振り返り絶叫した。
ＩＷＧＰタッグ王者のＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩはカイル・フレッチャーの必殺・グリムストーンの前に屈辱の３カウント。初戦敗退となった。
１２日の滋賀大会での２回戦でヘナーレはＮＥＶＥＲ無差別級王者タマ・トンガと、フレッチャーは後藤洋央紀と対戦する。
◆全成績
▽タッグマッチ２０分２０分１本勝負
〇ＳＨＯ、高橋裕二郎（７分４２秒 クロスアームパイルドライバー→体固め）ザック・セイバーＪｒ．、藤田晃生●
▽タッグマッチ２０分２０分１本勝負
〇金丸義信、タイチ（４分０６秒 回転エビ固め）ＥＶＩＬ、ディック東郷●
▽８人タッグマッチ２０分１本勝負
〇デビッド・フィンレー、エル・ファンタズモ、チェーズ・オーエンズ、ＫＥＮＴＡ（１２分０５秒 トラッシュパンダ→片エビ固め）鈴木みのる、エル・デスペラード、成田蓮、田口隆祐●
▽８人タッグマッチ３０分１本勝負
〇ジェフ・コブ、グレート―Ｏ―カーン、ウィル・オスプレイ、マーク・デイビス（１１分０４秒 ツアー・オブ・ジ・アイランド→片エビ固め）後藤洋央紀、石井智宏、矢野通、本間朋晃●
▽８人タッグマッチ３０分１本勝負
〇海野翔太、リオ・ラッシュ、タマ・トンガ、ＹＯＨ（１０分４６秒 ＳＴＦ）内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ、高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ●
▽「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２３」１回戦・時間無制限１本勝負
〇カイル・フレッチャー（２０分０６秒 グリムストーン→片エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ●
▽同
〇アーロン・ヘナーレ（２０分４６秒 Ｓｔｒｅｅｔｓ ｏｆ Ｒａｇｅ→片エビ固め）鷹木信悟●
※フレッチャーとヘナーレが２回戦進出