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鷹木信悟、ヘナーレに黒星でＮＪＣ初戦敗退　ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩもフレッチャーに完敗…新日・山梨大会全成績

スポーツ報知
アーロン・ヘナーレ（右）の強烈な打撃の前にＮＪＣ初戦敗退を喫した鷹木信悟（新日本プロレス提供）

◆新日本プロレス「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ　２０２３」大会（１０日、山梨・アイメッセ山梨、観衆７１０人）

　春の最強シングル決定戦「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ　２０２３」（ＮＪＣ）の１回戦２試合が行われた。

　優勝候補の一角だったＫＯＰＷ２０２３保持者・鷹木信悟が生まれ故郷の山梨でアーロン・ヘナーレに敗れる波乱が起こった。

　序盤からヘナーレの強烈な打撃に苦しんだ鷹木。地元の声援を受け、鷹木式ＧＴＲ、ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮと大技でたたみかけ、とどめのラスト・オブ・ザ・ドラゴンを狙ったが、ヘナーレはこれをかわし、ヘッドバット。とどめのＳｔｒｅｅｔｓ　ｏｆ　Ｒａｇｅを浴び、屈辱の３カウントを聞いた。

　倒れ伏した鷹木の横でマイクを持ったヘナーレは試合後に「これが俺の７年だ！」と新日マット参戦後の日々を振り返り絶叫した。

　ＩＷＧＰタッグ王者のＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩはカイル・フレッチャーの必殺・グリムストーンの前に屈辱の３カウント。初戦敗退となった。

　１２日の滋賀大会での２回戦でヘナーレはＮＥＶＥＲ無差別級王者タマ・トンガと、フレッチャーは後藤洋央紀と対戦する。

　◆全成績

　▽タッグマッチ２０分２０分１本勝負

　〇ＳＨＯ、高橋裕二郎（７分４２秒　クロスアームパイルドライバー→体固め）ザック・セイバーＪｒ．、藤田晃生●

　▽タッグマッチ２０分２０分１本勝負

　〇金丸義信、タイチ（４分０６秒　回転エビ固め）ＥＶＩＬ、ディック東郷●

　▽８人タッグマッチ２０分１本勝負

　〇デビッド・フィンレー、エル・ファンタズモ、チェーズ・オーエンズ、ＫＥＮＴＡ（１２分０５秒　トラッシュパンダ→片エビ固め）鈴木みのる、エル・デスペラード、成田蓮、田口隆祐●

　▽８人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇ジェフ・コブ、グレート―Ｏ―カーン、ウィル・オスプレイ、マーク・デイビス（１１分０４秒　ツアー・オブ・ジ・アイランド→片エビ固め）後藤洋央紀、石井智宏、矢野通、本間朋晃●

　▽８人タッグマッチ３０分１本勝負

　〇海野翔太、リオ・ラッシュ、タマ・トンガ、ＹＯＨ（１０分４６秒　ＳＴＦ）内藤哲也、ＳＡＮＡＤＡ、高橋ヒロム、ＢＵＳＨＩ●

　▽「ＮＥＷ　ＪＡＰＡＮ　ＣＵＰ　２０２３」１回戦・時間無制限１本勝負

　〇カイル・フレッチャー（２０分０６秒　グリムストーン→片エビ固め）ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ●

　▽同

　〇アーロン・ヘナーレ（２０分４６秒　Ｓｔｒｅｅｔｓ　ｏｆ　Ｒａｇｅ→片エビ固め）鷹木信悟●

　※フレッチャーとヘナーレが２回戦進出

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