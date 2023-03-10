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日韓定期戦に挑む全日本大学選抜メンバー２２人発表　デンソー杯ＭＶＰのＧ大阪内定ＭＦ美藤倫ら

スポーツ報知

　全日本大学サッカー連盟は１０日、２１日に浦和駒場スタジアムで開催されるデンソー杯サッカー第２１回大学日韓定期戦に参加する全日本大学選抜メンバー２２人を発表した。第３７回デンソー杯茨城大会で最優秀選手賞を受賞したＭＦ美藤倫（関西学院大／Ｇ大阪内定）らが名を連ねている。関西リーグと東海リーグの７人が最多。関東リーグからは３人がメンバー入りした。

　メンバーは以下の通り。

▽ＧＫ

１　中島佳太郎（常葉大３年）

１２　上林豪（明大２年）

▽ＤＦ

２　奥田勇斗（桃山学院大３年）

３　高橋直也（関西大３年／湘南内定）

４　高木践（阪南大３年）

５　岡田大和（福岡大３年／札幌内定）

１４　石尾陸登（仙台大３年／仙台内定）

１８　吉田真那斗（鹿屋体大３年／横浜ＦＭ内定）

１９　桑田大誠（中京大２年）

２３　佐藤颯真（東海学園大１年）

▽ＭＦ

６　藤井皓也（中京大３年）

７　井堀二昭（東海学園大３年）

８　美藤倫（関西学院大３年／Ｇ大阪内定）

１５　永田貫太（中京大３年）

１６　長尾優斗（関西学院大３年）

１７　坂岸寛大（新潟医療福祉大３年）

２０　角昂志郎（筑波大２年）

２２　藤井海和（流通経大２年）

▽ＦＷ

９　近藤慶一（名古屋学院大３年／いわき内定）

１０　倍井謙（関西学院大３年／名古屋内定）

１１　古山兼悟（大体大２年）

１３　重見柾斗（福岡大３年）

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