日韓定期戦に挑む全日本大学選抜メンバー２２人発表　デンソー杯ＭＶＰのＧ大阪内定ＭＦ美藤倫ら

全日本大学サッカー連盟は１０日、２１日に浦和駒場スタジアムで開催されるデンソー杯サッカー第２１回大学日韓定期戦に参加する全日本大学選抜メンバー２２人を発表した。第３７回デンソー杯茨城大会で最優秀選手賞を受賞したＭＦ美藤倫（関西学院大／Ｇ大阪内定）らが名を連ねている。関西リーグと東海リーグの７人が最多。関東リーグからは３人がメンバー入りした。

メンバーは以下の通り。

▽ＧＫ

１ 中島佳太郎（常葉大３年）

１２ 上林豪（明大２年）

▽ＤＦ

２ 奥田勇斗（桃山学院大３年）

３ 高橋直也（関西大３年／湘南内定）

４ 高木践（阪南大３年）

５ 岡田大和（福岡大３年／札幌内定）

１４ 石尾陸登（仙台大３年／仙台内定）

１８ 吉田真那斗（鹿屋体大３年／横浜ＦＭ内定）

１９ 桑田大誠（中京大２年）

２３ 佐藤颯真（東海学園大１年）

▽ＭＦ

６ 藤井皓也（中京大３年）

７ 井堀二昭（東海学園大３年）

８ 美藤倫（関西学院大３年／Ｇ大阪内定）

１５ 永田貫太（中京大３年）

１６ 長尾優斗（関西学院大３年）

１７ 坂岸寛大（新潟医療福祉大３年）

２０ 角昂志郎（筑波大２年）

２２ 藤井海和（流通経大２年）

▽ＦＷ

９ 近藤慶一（名古屋学院大３年／いわき内定）

１０ 倍井謙（関西学院大３年／名古屋内定）

１１ 古山兼悟（大体大２年）

１３ 重見柾斗（福岡大３年）