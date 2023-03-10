日韓定期戦に挑む全日本大学選抜メンバー２２人発表　デンソー杯ＭＶＰのＧ大阪内定ＭＦ美藤倫ら

全日本大学サッカー連盟は１０日、２１日に浦和駒場スタジアムで開催されるデンソー杯サッカー第２１回大学日韓定期戦に参加する全日本大学選抜メンバー２２人を発表した。第３７回デンソー杯茨城大会で最優秀選手賞を受賞したＭＦ美藤倫（関西学院大／Ｇ大阪内定）らが名を連ねている。関西リーグと東海リーグの７人が最多。関東リーグからは３人がメンバー入りした。
メンバーは以下の通り。
▽ＧＫ
１ 中島佳太郎（常葉大３年）
１２ 上林豪（明大２年）
▽ＤＦ
２ 奥田勇斗（桃山学院大３年）
３ 高橋直也（関西大３年／湘南内定）
４ 高木践（阪南大３年）
５ 岡田大和（福岡大３年／札幌内定）
１４ 石尾陸登（仙台大３年／仙台内定）
１８ 吉田真那斗（鹿屋体大３年／横浜ＦＭ内定）
１９ 桑田大誠（中京大２年）
２３ 佐藤颯真（東海学園大１年）
▽ＭＦ
６ 藤井皓也（中京大３年）
７ 井堀二昭（東海学園大３年）
８ 美藤倫（関西学院大３年／Ｇ大阪内定）
１５ 永田貫太（中京大３年）
１６ 長尾優斗（関西学院大３年）
１７ 坂岸寛大（新潟医療福祉大３年）
２０ 角昂志郎（筑波大２年）
２２ 藤井海和（流通経大２年）
▽ＦＷ
９ 近藤慶一（名古屋学院大３年／いわき内定）
１０ 倍井謙（関西学院大３年／名古屋内定）
１１ 古山兼悟（大体大２年）
１３ 重見柾斗（福岡大３年）