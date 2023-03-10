【報知杯ＦＲ】重賞２勝目狙うブトンドールは７枠１３番　トラベログはデビュー３連勝へ５枠１０番　枠順決定

◆第５７回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月１２日、阪神・芝１４００メートル）

第５７回報知杯フィリーズレビューの枠順が３月１０日、決定した。同舞台のファンタージＳ２着のブトンドール（牝３歳、栗東・池添学厩舎、父ビッグアーサー）は７枠１３番。函館２歳Ｓ以来の重賞２勝目を目指す。デビューから２連勝中のトラベログ（牝３歳、美浦・岩戸樹厩舎、父グレーターロンドン）は５枠１０番、エルフィンＳ３着のシングザットソング（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドゥラメンテ）は６枠１２番に決まった。枠順は以下の通り（馬番、馬名、騎手の順。性齢はすべて牝３歳、斤量はすべて５４キロ）。

（１）イティネラートル 斎藤 新

（２）イコノスタシス 古川 吉洋

（３）ニシノトキメキ 今村 聖奈

（４）ジョリダム 松田 大作

（５）トウシンカーリン 川須 栄彦

（６）リバーラ 石橋 脩

（７）ポリーフォリア 藤岡 佑介

（８）エコロアイ 池添 謙一

（９）ジューンオレンジ 富田 暁

（１０）トラベログ 北村 宏司

（１１）ルーフ 藤岡 康太

（１２）シングザットソング 吉田 隼人

（１３）ブトンドール 鮫島 克駿

（１４）サラサハウプリティ 菱田 裕二

（１５）ムーンプローブ 北村 友一

（１６）マルモリディライト 国分 優作

（１７）プウスカンドゥール 角田 大河

（１８）ランフリーバンクス 武 豊