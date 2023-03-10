【報知杯ＦＲ】重賞２勝目狙うブトンドールは７枠１３番　トラベログはデビュー３連勝へ５枠１０番　枠順決定

◆第５７回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月１２日、阪神・芝１４００メートル）
第５７回報知杯フィリーズレビューの枠順が３月１０日、決定した。同舞台のファンタージＳ２着のブトンドール（牝３歳、栗東・池添学厩舎、父ビッグアーサー）は７枠１３番。函館２歳Ｓ以来の重賞２勝目を目指す。デビューから２連勝中のトラベログ（牝３歳、美浦・岩戸樹厩舎、父グレーターロンドン）は５枠１０番、エルフィンＳ３着のシングザットソング（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドゥラメンテ）は６枠１２番に決まった。枠順は以下の通り（馬番、馬名、騎手の順。性齢はすべて牝３歳、斤量はすべて５４キロ）。
（１）イティネラートル 斎藤 新
（２）イコノスタシス 古川 吉洋
（３）ニシノトキメキ 今村 聖奈
（４）ジョリダム 松田 大作
（５）トウシンカーリン 川須 栄彦
（６）リバーラ 石橋 脩
（７）ポリーフォリア 藤岡 佑介
（８）エコロアイ 池添 謙一
（９）ジューンオレンジ 富田 暁
（１０）トラベログ 北村 宏司
（１１）ルーフ 藤岡 康太
（１２）シングザットソング 吉田 隼人
（１３）ブトンドール 鮫島 克駿
（１４）サラサハウプリティ 菱田 裕二
（１５）ムーンプローブ 北村 友一
（１６）マルモリディライト 国分 優作
（１７）プウスカンドゥール 角田 大河
（１８）ランフリーバンクス 武 豊