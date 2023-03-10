注 目
報知SNS ウルトラマンシリーズ誕生秘話 「馬トク」に地方競馬追加
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 WBC 大谷翔平 巨人 芸能 野球 サッカー ゴルフ スポーツ 箱根駅伝 大相撲 競馬 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート 釣り 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【報知杯ＦＲ】重賞２勝目狙うブトンドールは７枠１３番　トラベログはデビュー３連勝へ５枠１０番　枠順決定

スポーツ報知
ブトンドール

◆第５７回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（３月１２日、阪神・芝１４００メートル）

　第５７回報知杯フィリーズレビューの枠順が３月１０日、決定した。同舞台のファンタージＳ２着のブトンドール（牝３歳、栗東・池添学厩舎、父ビッグアーサー）は７枠１３番。函館２歳Ｓ以来の重賞２勝目を目指す。デビューから２連勝中のトラベログ（牝３歳、美浦・岩戸樹厩舎、父グレーターロンドン）は５枠１０番、エルフィンＳ３着のシングザットソング（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドゥラメンテ）は６枠１２番に決まった。枠順は以下の通り（馬番、馬名、騎手の順。性齢はすべて牝３歳、斤量はすべて５４キロ）。

（１）イティネラートル　　　斎藤　新

（２）イコノスタシス　　　　古川　吉洋

（３）ニシノトキメキ　　　　今村　聖奈

（４）ジョリダム　　　　　　松田　大作

（５）トウシンカーリン　　　川須　栄彦

（６）リバーラ　　　　　　　石橋　脩

（７）ポリーフォリア　　　　藤岡　佑介

（８）エコロアイ　　　　　　池添　謙一

（９）ジューンオレンジ　　　富田　暁

（１０）トラベログ　　　　　北村　宏司

（１１）ルーフ　　　　　　　藤岡　康太

（１２）シングザットソング　吉田　隼人

（１３）ブトンドール　　　　鮫島　克駿

（１４）サラサハウプリティ　菱田　裕二

（１５）ムーンプローブ　　　北村　友一

（１６）マルモリディライト　国分　優作

（１７）プウスカンドゥール　角田　大河

（１８）ランフリーバンクス　武　　豊

続きを読む

競馬

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×