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【センバツ】いきなり仙台育英対慶応、大阪桐蔭対敦賀気比…初戦から好カード続々！組み合わせ決まる

スポーツ報知
甲子園球場

　第９５回記念センバツ高校野球大会（１８日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が１０日、大阪市内で行われた。昨年までは新型コロナの影響でリモート開催となっていたが、４年ぶりに出場３６校の主将が一堂に会した。史上初となる２度目の春連覇を目指す大阪桐蔭は敦賀気比（福井）と、昨夏の甲子園で東北勢初の優勝を果たした仙台育英（宮城）は慶応（神奈川）と初戦を争う。

第１日　３月１８日（土）

【１回戦】

１０時半　東北ー山梨学院

１３時　北陸ー高知

１５時半　大垣日大ー沖縄尚学

第２日　３月１９日（日）

９時　東邦ー鳥取城北

【２回戦】

１１時半　大分商ー作新学院

１４時　英明－智弁和歌山

第３日　３月２０日（月）

９時　海星ー社

１１時半　二松学舎大付ー広陵

１４時　敦賀気比－大阪桐蔭

第４日　３月２１日（火）

９時　能代松陽ー石橋

１１時半　龍谷大平安－長崎日大

１４時　仙台育英ー慶応

第５日　３月２２日（水）

９時　光－彦根総合

１１時半　常葉大菊川ー専大松戸

１４時　城東ー東海大菅生

第６日　３月２３日（木）

９時　健大高崎ー報徳学園

１１時半　氷見ー（東北・山梨学院の勝者）

１４時　（北陸・高知の勝者）－履正社

第７日　３月２４日（金）

９時　クラーク－（大垣日大・沖縄尚学の勝者）

１１時半　（東邦・鳥取城北の勝者）－高松商

※第３試合から３回戦

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