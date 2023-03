【侍ジャパン】ダルビッシュ有が３回に２ラン被弾で先取点許す　２回まで完全投球も７、８番に連打浴びる

◆WBC2023 ▽1次ラウンドB組 日本―韓国(10日・東京ドーム)

侍ジャパンのパドレス・ダルビッシュ有投手(36)が10日、第5回WBC1次ラウンド(R)2戦目の韓国戦に先発登板。2回まではパーフェクト投球を見せていたが、両軍無得点の3回無死二塁で左翼席に2ランを浴びて先取点を許した。

初回は、先頭のカージナルス・エドマンに対して、カウント1―1から150キロで二ゴロ。続く金河成(キム・ハソン)とのパドレス対決は、源田の好守にも助けられて遊ゴロに打ち取った。2死から昨季KBO2冠王でMVPの李政厚(イ・ジョンフ)は、このイニング最速の154キロで左飛に打ち取り、12球で3者凡退で抑えた。2回も先頭の朴炳鎬(パク・ピョンホ)から空振り三振を奪うと、金賢洙(キム・ヒョンス)を一ゴロ、朴健祐(パク・コンウ)を右直で打ち取って3者凡退で抑えた。

3回は先頭の姜白虎(カン・ペクホ)に150キロを左中間にはじき返されて、初安打となる二塁打を許した。続く梁義智(ヤン・ウィジ)は、1ボール、2ストライクと追い込みながら、135キロスライダーを左翼席に運ばれて、2点の先取点を許した。

12年からメジャーでプレーするダルビッシュが、日本でプレーするのは、日本ハム時代の11年10月29日、CS第1S初戦の西武戦(札幌D)以来、4150日ぶり。日本代表としてマウンドに上がるのは09年3月24日のWBC決勝・韓国戦以来、5099日ぶりだった。4人のメジャーリーガーで唯一、2月17~27日の宮崎強化合宿に参加。唯一WBCの優勝を経験しているチーム最年長として、多くの若手選手とコミュニケーションをとって、自然とチームはまとまっていった。

今季は侍ジャパンの強化合宿に参加し、大会ルールでほとんどの対外試合には登板出来なかったため、対外試合に1度も登板せずに、WBC本番を迎えた。最後の実戦登板となった2日の中日との合同練習で行われたシート打撃では打者12人を相手に3安打2失点。「全体的にはまあまあだったかなと。現時点ではこんなものではないか」と及第点をつけていた。

→→次ページに動画あり ダルビッシュ2ラン被弾で先取点許す

Euiji Yang knew he got that one 💪 Beautiful homer for Korea!



📺: WBC on FS1 pic.twitter.com/gsZGPLFM6i