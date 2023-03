◆WBC1次ラウンドB組 オーストラリア―韓国(9日・東京ドーム)

韓国が痛恨のミスで同点のチャンスを潰した。

逆転された直後の7回、1死から代打の姜白虎(カン・ベクホ)が左中間二塁打。喜びを爆発させ三塁ベンチへ向かってガッツポーズした際に、ベースを踏んでいた足が浮いた隙をオーストラリアが見逃さずタッチ。リプレー検証の結果アウトとなり、反撃ムードは一瞬でしぼんだ。

→次ページに動画あり 一瞬ベースから足が離れたカン・ベクホ…リプレー検証でアウトに

WOW. Baekho Kang comes off the bag while celebrating and is ruled out 🤯



📺: FS1 and the FOX Sports App pic.twitter.com/yMng10cysK