◆WBC1次ラウンドB組 オーストラリア―韓国(9日・東京ドーム)

オーストラリアが一発で再逆転に成功した。

2点を追う7回、死球と中前打で無死一、二塁から、前の打席で左越えソロを放っていたケネリーがバントで送り1死二、三塁。ここで韓国は、金元中が長髪をなびかせながらマウンドへ上がった。

続くホールは三振に倒れたが、2死からグレンディニングが抜けたフォークを捉える完璧な一発。外野手が一歩も動けず、三塁手が思わず膝をつく逆転3ランで、オーストラリアが5―4と再逆転に成功した。

→→会心の一発!次ページに逆転3ラン動画

ANOTHER GAME CHANGING SCOREBOARD FLIPPING HOME RUN 😱🇦🇺



📺: FS1 and the FOX Sports App pic.twitter.com/tZeZLNcxiR