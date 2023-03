ＷＢＣ開幕！２大会連続４強のオランダがキューバを破って好発進

◆WBC1次ラウンドA組 オランダ4―2キューバ(8日・台中=インターコンチネンタル野球場)

第5回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)が8日、台湾の台中で1次ラウンドA組で開幕。オープニングゲームはともに過去3大会連続1次ラウンドを突破しているキューバとオランダが激突した。

キューバは2回に9番ムヒカの右翼線二塁打で先制したが、中日で最優秀中継ぎ投手となったY・ロドリゲスを先発に起用。1、2回は0行進も3回に4番グレゴリアスに同点タイムリーを許し追いつかれた。

試合が動いたのが6回。オランダが1安打に封じていた投手陣の好投に呼応。四球と安打でつかんだ1死一、二塁のチャンスにJ・パラシオスが中前タイムリーで勝ち越し。なおも2死二、三塁から9番のトロンプが中前に落として2者が還り4―1とリードした。

キューバは7回にムヒカの内野ゴロで1点を挙げるも、8回に二塁打を放ったロベルトが捕手のけん制球で刺された。初回1死満塁を含めキューバは拙攻もあって完敗。初戦を落とした。

過去2大会連続して4強進出のオランダは6投手で3安打2失点と元ヤクルトのミューレン監督の継投策が成功した。

→→次ページに動画あり 6回、トロンプが2点タイムリー

A two out, two run single for Chadwick Tromp 🇳🇱



The Dutch lead 4-1!



📺: FS1 and the FOX Sports App pic.twitter.com/CDT6wRXfkp