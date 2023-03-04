【巨人】６回に赤星が登板　ルーキー門脇は“プロ初盗塁”を決める…練習試合経過

◆練習試合戦 巨人―サムスン（４日・那覇）

巨人は４日、セルラースタジアム那覇でサムスンとの練習試合を実施。６試合連続安打中のオコエ瑠偉外野手は、「１番・左翼」で先発出場。２日の練習試合で決勝ソロアーチの中田翔内野手は「３番・一塁」でスタメン出場した。菅野智之投手が、サムスンは元ヤクルトのブキャナンが先発した。

【サムスン】

１（中）キム・ヒュンジュン、２（右）ク・ザウク、３（左）ピレラ、４（一）オ・ゼイル、５（三）イ・ウォンク、６（二）カン・ハヌル、７（捕）カン・ミンホ、８（指）キム・ゼソン、９（遊）イ・ゼヒョン ▽投手＝ブキャナン

【巨人】

１（左）オコエ、２（右）丸、３（一）中田翔、４（三）増田陸、５（二）吉川、６（指）坂本、７（遊）門脇、８（捕）小林、９（中）松原 ▽投手＝菅野

サムスン ０００ ０００｜０

巨 人 ０００ ０００｜０

【１回表サムスンＰ・菅野】

キム・ヒョンジュン 左飛

ク・ザウク 見三振

ピレラ 遊ゴロ

【１回裏巨人Ｐ・ブキャナン】

オコエ 三塁内野安打

丸 遊ゴロ併殺

中田翔 左安打

増田陸 右安打で一、三塁

吉川 二ゴロ(投手強襲)

【２回表サムスン Ｐ菅野】

オ・ゼイル 遊飛

イ・ウォンソク 遊飛

カン・ハヌル 左飛

【２回裏巨人 Ｐブキャナン】

坂本 右飛

門脇 二ゴロ

小林 遊ゴロ

【３回表サムスン Ｐ横川に交代】

菅野は2回打者6人無安打無失点

カン・ミンホ 中飛

キム・ゼソン 空三振

イ・ゼヒョン 右飛

【３回裏巨人 Ｐブキャナン】

松原 中飛

オコエ 遊ゴロ

丸 二飛

【４回表サムスン Ｐ横川】

キム・ヒョンジュン 左安打

ク・ザウク 三ゴロ併殺

ピレラ 中飛

【４回裏巨人 Ｐイ・サンミン に交代】

中田翔 中飛

増田陸 三塁強襲内野安打

吉川 右飛で増田陸戻れず併殺

【５回表サムスン Ｐロペスに交代】

横川は２回１安打無失点

オ・ゼイル 一直

イ・ウォンソク 空三振

カン・ハヌル 右安打

カン・ミンホ 左飛

【５回裏巨人 Ｐホン・ジョンウに交代】

坂本 二ゴロ

門脇 左安打

門脇 二盗

小林 一ゴロで2死三塁

松原 四球

オコエ 二飛

【６回表サムスン Ｐ赤星に交代】

１番オコエに代わり捕手岸田

８番小林に代わりレフト岡田

キム・ゼソン 空三振

イ・ゼヒョン 遊ゴロ

キム・ヒョンジュン 空三振※151キロ

【６回裏巨人 Ｐイ・スンヒョンに交代】

丸 遊飛

中田翔 一ゴロ

増田陸 遊ゴロエラー

吉川 中飛