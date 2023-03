【侍ジャパン】エンゼルス・大谷翔平、米国大使館で「ＳＨＯタイム」！「最高のアンバサダー」の声

ラーム・エマニュエル駐日米国大使が3日、自身n公式ツイッターを更新。エンゼルス・大谷翔平投手(28)の電撃訪問を公開した。

大使は「こんな変化球は予想もしていなかった…まさか大使館で『SHOタイム』が起こるなんて!大谷さん以上に日米両国の国民的娯楽を代表する人物はいません。彼は日本とアメリカで野球の歴史を変えました。@Angels@MLB」とツイート。長身の大谷選手とグータッチをかわす写真などをアップした。

このつぶやきに「これには反論できない」「最高のアンバサダー」「ビッグ・フライ!オオタニサン」などの声が寄せられている。

次ページに駐日米大使とのグータッチ画像

Wasn’t expecting this curveball, but… SHOtime came to the U.S. Embassy! No better representative of the shared 🇺🇸🇯🇵 national pastime than Ohtani-san. He’s changed the history of the game in Japan and America. @Angels @MLB pic.twitter.com/kPJp61MYuP