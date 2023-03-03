【オーシャンＳ】昨年の高松宮記念勝ち馬ナランフレグは１枠２番からの発走　枠順確定

◆第１８回オーシャンＳ・Ｇ３（３月４日、中山競馬場・芝１２００メートル）
出走馬１６頭の枠順が３月３日に決まった。昨年の高松宮記念を勝ち、今年初戦となるナランフレグ（牡７歳、美浦・宗像義忠厩舎、父ゴールドアリュール）は１枠２番に入った。
昨年のキーンランドＣ・Ｇ３覇者ヴェントヴォーチェ（牡６歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父タートルボウル）は５枠９番に決定。前走で同条件のカーバンクルＳを制したジュビリーヘッド（牡６歳、栗東・安田隆行厩舎、父ロードカナロア）は３枠６番となった。
決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ディヴィナシオン 牡６ ５７ 菅原 明良
（２）ナランフレグ 牡７ ５９ 丸田 恭介
（３）グラスミヤラビ 牝４ ５５ 柴田 善臣
（４）ロードマックス 牡５ ５７ 団野 大成
（５）ジャズエチュード 牝５ ５５ 石川 裕紀人
（６）ジュビリーヘッド 牡６ ５７ 横山 和生
（７）オパールシャルム 牝６ ５５ 武藤 雅
（８）カイザーメランジェ 牡８ ５７ 黛 弘人
（９）ヴェントヴォーチェ 牡６ ５７ クリストフ・ルメール
（１０）レイハリア 牝５ ５５ 吉田 豊
（１１）キミワクイーン 牝４ ５５ 岩田 康誠
（１２）タイムトゥヘヴン 牡５ ５７ 大野 拓弥
（１３）エイシンスポッター 牡４ ５７ 角田 大河
（１４）スンリ 牝５ ５５ バウルジャン・ムルザバエフ
（１５）ジャスパージャック 牡７ ５７ 北村 宏司
（１６）マリアズハート 牝７ ５５ 吉田 隼人