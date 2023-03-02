【競輪】卒業記念レース１２３期、１２４期が熱戦

日本競輪選手養成所（静岡・伊豆市）の第１２３期（７０人、適性５人）と第１２４期（女子１２期＝２３人、適性４人）の卒業記念レース初日が１日、同所内のＪＫＡ４００で行われた。男子は、在所７位（１日現在）の西田優大（２５）＝広島＝と、同６５位の稲毛知也（２４）＝和歌山＝が力強い走りを披露し連勝で勝ち上がった（在所１位の篠田幸希はケガの影響で不参加）。女子は、同２位の松井優佳（２３）＝大阪＝がただ１人連勝で初日を終え、同１位の竹野百香（２０）＝三重＝も１勝２着１回と好スタートを決めた。最終日の２日は、男子が準決勝・決勝など１６個レース、女子は予選３・決勝など８個レースが行われる。

◇第１２３期生卒業記念準決勝（１６２５メートル）

▽男子６Ｒ

車 名 前 齢県 成績

１西田 優大２５広 〈１〉〈１〉

２峯口 司２０長 〈７〉〈１〉

３松崎 広太２３茨 〈２〉〈６〉

４山根 慶太２３岡 〈６〉〈１〉

５佐藤 壮志１９熊 〈１〉〈２〉

６佐々木祐太２２岩 〈３〉〈４〉

７山口 直樹２７神 〈１〉〈２〉

８竹沢 雅也２１井 〈２〉〈１〉

９山元 大夢２３石 〈２〉〈３〉

▽男子７Ｒ

１黒瀬浩太郎２３広 〈６〉〈１〉

２山田 駿斗１９千 〈３〉〈５〉

３棚瀬 義大２３岐 〈２〉〈５〉

４出口謙一郎２３岐 〈２〉〈２〉

５稲毛 知也２４和 〈１〉〈１〉

６菊地 圭２１城 〈２〉〈２〉

７浮島 知稀２２群 〈１〉〈２〉

８宮道 良輔１９徳 〈２〉〈５〉

９小柳 智徳２４長 〈５〉〈３〉

▽男子８Ｒ

１保田 浩輔２３岡 〈５〉〈１〉

２斉藤 樂２０城 〈５〉〈３〉

３荒川 達郎２３埼 〈３〉〈１〉

４望月 嘉人２６静 〈３〉〈３〉

５尾方 祐仁１９岐 〈１〉〈４〉

６楠本 政明２７福 〈４〉〈３〉

７堀越 翔己２４福 〈１〉〈３〉

８坪内 恒３１千 〈２〉〈４〉

９平野 想真２３愛 〈１〉〈４〉

◇卒業記念レース１２４回生勝ち上がり 初日、２日目の予選競走３回戦で着位合計の少ない者が上位競走に進出する