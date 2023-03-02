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【競輪】卒業記念レース１２３期、１２４期が熱戦

スポーツ報知
卒業記念レース初日を終えた１２３、１２４回生９人（前列右から在所１位竹野百香、同２位松井優佳、同３位宇野紅音、適性の高橋美沙紀、後列右から２位黒瀬浩太郎、１位篠田幸希＝今回欠場、３位荒川達郎、適性の山田駿斗、日吉克実

　日本競輪選手養成所（静岡・伊豆市）の第１２３期（７０人、適性５人）と第１２４期（女子１２期＝２３人、適性４人）の卒業記念レース初日が１日、同所内のＪＫＡ４００で行われた。男子は、在所７位（１日現在）の西田優大（２５）＝広島＝と、同６５位の稲毛知也（２４）＝和歌山＝が力強い走りを披露し連勝で勝ち上がった（在所１位の篠田幸希はケガの影響で不参加）。女子は、同２位の松井優佳（２３）＝大阪＝がただ１人連勝で初日を終え、同１位の竹野百香（２０）＝三重＝も１勝２着１回と好スタートを決めた。最終日の２日は、男子が準決勝・決勝など１６個レース、女子は予選３・決勝など８個レースが行われる。

　◇第１２３期生卒業記念準決勝（１６２５メートル）

　▽男子６Ｒ

車　名　前　齢県　成績

１西田　優大２５広　〈１〉〈１〉

２峯口　　司２０長　〈７〉〈１〉

３松崎　広太２３茨　〈２〉〈６〉

４山根　慶太２３岡　〈６〉〈１〉

５佐藤　壮志１９熊　〈１〉〈２〉

６佐々木祐太２２岩　〈３〉〈４〉

７山口　直樹２７神　〈１〉〈２〉

８竹沢　雅也２１井　〈２〉〈１〉

９山元　大夢２３石　〈２〉〈３〉

　▽男子７Ｒ

１黒瀬浩太郎２３広　〈６〉〈１〉

２山田　駿斗１９千　〈３〉〈５〉

３棚瀬　義大２３岐　〈２〉〈５〉

４出口謙一郎２３岐　〈２〉〈２〉

５稲毛　知也２４和　〈１〉〈１〉

６菊地　　圭２１城　〈２〉〈２〉

７浮島　知稀２２群　〈１〉〈２〉

８宮道　良輔１９徳　〈２〉〈５〉

９小柳　智徳２４長　〈５〉〈３〉

　▽男子８Ｒ

１保田　浩輔２３岡　〈５〉〈１〉

２斉藤　　樂２０城　〈５〉〈３〉

３荒川　達郎２３埼　〈３〉〈１〉

４望月　嘉人２６静　〈３〉〈３〉

５尾方　祐仁１９岐　〈１〉〈４〉

６楠本　政明２７福　〈４〉〈３〉

７堀越　翔己２４福　〈１〉〈３〉

８坪内　　恒３１千　〈２〉〈４〉

９平野　想真２３愛　〈１〉〈４〉

　◇卒業記念レース１２４回生勝ち上がり　初日、２日目の予選競走３回戦で着位合計の少ない者が上位競走に進出する

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