【巨人】増田陸のタイムリーで白組が２回に２点を先制…紅白戦試合経過

◆巨人紅白戦 紅組―白組（２日・那覇）
巨人は２日、セルラースタジアム那覇で紅白戦を実施。４試合連続安打中のオコエ瑠偉外野手は、紅組の「６番・左翼」で先発出場。中田翔内野手は白組の「４番・一塁」でスタメン出場した。
【紅組】
１（指）吉川、２（二）湯浅、３（遊）門脇、４（一）中島、５（三）松田、６（左）オコエ、７（右）重信、８（捕）岸田、９（中）松原、１０（指）小林 ▽投手＝メンデス
【白組】
１（右）丸、２（中）ブリンソン、３（指）長野、４（一）中田翔、５（遊）坂本、６（左）岡田、７（三）増田陸、８（二）中山、９（捕）山瀬 ▽投手＝ビーディ
紅組 ０００ ｜０
白組 ０２０ ｜０
【１回表紅組Ｐ・ビーディ】
吉川 二ゴロ
湯浅 遊ゴロ
門脇 二ゴロ
【１回裏白組 Ｐ・メンデス】
丸 中飛
ブリンソン 遊ゴロ
長野 見三振
【２回表紅組 Ｐ・グリフィンに交代】
中島 左安
松田 空三振
オコエ 四球
重信 空三振
岸田 二ゴロ
【２回裏白組 Ｐ・メンデス】
中田翔 捕邪飛
坂本 四球
岡田 右翼線二塁打
増田陸 左前２点タイムリー
※本塁送球間に二塁へ
中山 左安打で一、三塁
中山二盗
山瀬 空三振
丸 二邪飛
【３回表紅組 Ｐ・グリフィン】
松原 空三振
小林 遊ゴロエラー
吉川 二ゴロ併殺
【３回裏白組 Ｐ・メンデス】
ブリンソン 見三振
長野 二飛
中田翔 空三振