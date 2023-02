海外メディアも衝撃！パンサラッサのサウジＣ制覇に「ジャパンカップの中東版」「言葉では言い表せない」

◆サウジカップ・G1(2月25日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート1800メートル=13頭立て)

世界最高の1着賞金1000万ドル(約13億6000万円)を誇るG1に日本馬6頭が挑み、吉田豊騎手とコンビを組んだパンサラッサ(牡6歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア)がスタートを決めて逃げ切り、昨年3月のドバイ・ターフに続くG1・2勝目の大金星を挙げた。レース創設4年目にして日本馬初勝利の快挙となった。

海外メディアも驚きをもって報じている。英国「レーシングポスト」電子版は「言葉では言い表せない。パンサラッサがサウジカップを制し、日本が栄光を手にする」とのタイトルで速報。「日本からの参加者は喜びの涙を流し、大きな歓声に包まれた」と歓喜に包まれるパンサラッサ陣営の様子を描写した。

また、米国の競馬専門メディア「ブラッドホース」は「日本のパンサラッサがサウジカップでカントリーグラマーを撃退」との見出しで速報をアップ。このメインレースで日本馬が5着以内に4頭も入ったことから、「4回目の開催となる2000万ドルのサウジカップは、事実上、ジャパンカップの中東版と化していた」と見解を示した。また、矢作調教師のコメントも紹介。「パンサラッサがダートをこなせるという私の感覚は正しかったと思う。これは簡単なことではありません。日本の競馬は、向上と発展のためにあらゆることを試みている。日本の競馬は、より国際的になってきている」と談話を掲載している。

PANTHALASSA パンサラッサ!!!



Japan have their winner of #TheSaudiCup🏆 #サウジカップ🎌 pic.twitter.com/OpUu5S4itc