【サウジダービー】日本馬３勝目ならず 福永祐一騎手のエコロアレスは日本勢最後尾の１２着

◆サウジダービー・Ｇ３（２月２５日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１６００メートル＝１３頭立て）

米国馬のコミッショナーキング（モラレス）が勝ち、４頭が参戦した日本馬はデルマソトガケ（牡３歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）の３着が最上位だった。今回のサウジアラビア遠征が最終騎乗となる福永祐一騎手＝栗東・フリー＝はエコロアレス（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父ユニファイド）とのコンビで日本勢最後尾の１２着。リメイク（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ）に騎乗するリヤドダートスプリント・Ｇ３（ダート１２００メートル）でいよいよ現役最後の騎乗に臨む。

他の日本馬はコンティノアール（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドレフォン）が５着、フロムダスク（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父ボルトドーロ）が９着。このレースはサンバサウジダービーの名称で実施された２０年にフルフラットが武豊騎手と勝利。翌２１年にはピンクカメハメハが戸崎圭太騎手の手綱で勝ち、日本馬が連覇を飾っていた。

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