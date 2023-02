【レッドシーターフＨ】シルヴァーソニックが海外初挑戦でＶ　レーン騎手「日本の競馬はトップクオリティー」

◆レッドシーターフハンデキャップ・G3(2月26日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝3000メートル=13頭立て)

ダミアン・レーン騎手と2戦連続コンビを組んだシルヴァーソニック(牡7歳、栗東・池江泰寿厩舎、父オルフェーヴル)が、海外初挑戦で前走のステイヤーズS・G2に続く重賞2勝目をつかんだ。勝ちタイムは3分6秒46。日本馬は昨年の昨年ステイフーリッシュに続く連覇に加え、この日も1351ターフスプリントを勝ったバスラットレオン(坂井)に続く勝利で、4勝を挙げた昨年に続くサウジでのVラッシュだ。

シルヴァーソニックは昨年の天皇賞・春ではスタート直後に落馬して競走中止となり、ゴール後に外ラチを飛び越えるなど話題となった。約7か月の休養を挟んで臨んだステイヤーズSでレーン騎と初めてコンビを組み、重賞初制覇を飾っていた。 ダミアン・レーン騎手「日本の競馬はトップクオリティー。それを示すことができてうれしい」

It's happening again for Japan!!! 🇯🇵 🇯🇵



🦄 SILVER SONIC シルヴァーソニックtheir second win on the night, bolting up under @LaneDamian in the G3 Longines Red Sea Turf Handicap.#TheSaudiCup🏆 #サウジカップ🏆🎌 pic.twitter.com/fNqaPI5M3w