【１３５１ターフＳ】バスラットレオン海外重賞２勝目　坂井瑠星騎手「サウジで初めて勝ててうれしい」　

◆1351ターフスプリント・G3(2月25日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝1351メートル=11頭立て)

日本馬4頭が挑み、バスラットレオン(牡5歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ)が坂井瑠星騎手を背に逃げ切り勝ちを収め、昨年のソングラインに続く日本勢連覇を果たした。勝ち時計は1分17秒49。他の日本馬は引退レースのレシステンシア(ムーア)が5着、ラウダシオン(ムルザバエフ)が9着、連覇を狙ったソングライン(ルメール)が10着だった。

バスラットレオンは国内外合わせて重賞3勝目。昨年は初の国外遠征でドバイのゴドルフィンマイル・G2を制覇した。その後の英仏G1は4、7着に敗れたが、豊富な海外経験を生かし、再び中東でタイトルをつかんだ。鞍上の坂井瑠星騎手にとってもゴドルフィンマイルに続く海外重賞2勝目。矢作厩舎もステイフーリッシュで昨年のレッドシーターフハンデキャップを制しており、サウジで2年連続の勝利となった。

坂井は「3年連続でサウジに来させてもらって、初めて勝つことができたのですごくうれしい」と笑顔。次戦はドバイ・ゴドルフィンマイル・G2(3月25日、メイダン競馬場・芝1600メートル)で連覇を目指す。

🤯 BATHRAT LEON バスラットレオン holds on!!



Fends off Casa Creed to take the G3 1351 Turf Sprint presented by stc.#TheSaudiCup🏆 #サウジカップ🏆🎌 pic.twitter.com/9fWS8floPL