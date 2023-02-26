【リヤドＤＳ】デットーリ騎手が日本調教馬３連覇阻む　連覇に挑んだダンシングプリンスは５着どまり

◆リヤドダートスプリント・Ｇ３（２月２５日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１２００メートル＝９頭立て）

デットーリ騎乗の米国馬エリートパワー（牡５歳、Ｗ．モット厩舎、父カーリン）が勝利を飾り、２０２１年コパノキッキング、２０２２年ダンシングプリンスに続く日本調教馬の３連覇はならなかった。勝ちタイムは１分１１秒０１。ＪＲＡ勢はリメイクの３着が最高。ジャスティンは４着、ダンシングプリンスは５着、リュウノユキナは６着だった。

福永祐一騎手の現役ラスト騎乗で注目されたリメイク（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ）は直線で大外から末脚を伸ばしたが、３着まで精いっぱい。２０２１年６着のリベンジに挑んだジャスティン（牡７歳、栗東・矢作芳人厩舎、父オルフェーヴル）も４角先頭で見せ場は作ったが、ラストで失速した。昨年の覇者ダンシングプリンス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父パドトロワ）、柴田善臣騎手の手綱で２０２１年クラスターＣ以来約１年６か月ぶりのタイトルを狙ったリュウノユキナ（牡８歳、美浦・小野次郎厩舎、父ヴァーミリアン）も力を出し切れなかった。

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