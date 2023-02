【リヤドＤＳ】リメイクで現役ラストライドの福永祐一騎手は３着　有終Ｖならず

◆リヤドダートスプリント・G3(2月25日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート1200メートル=9頭立て)

今月末で引退して3月から調教師に転身する福永祐一騎手=栗東・フリー=は、リメイク(牡4歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ)に騎乗して3着となり、現役ラストライドを勝利で飾ることはできなかった。勝ったのは米国馬のエリートパワー(デットーリ)。

リメイクは前年12月のカペラSで重賞初制覇を果たすとともに、このレースの優先出走権を獲得。早くから海外遠征に照準を合わせて調整が進められていた。福永はジャスタウェイで制した2014年ドバイ・デューティーフリー(現ドバイ・ターフ)以来の海外重賞制覇を狙ったが、惜しくも手が届かず、27年間の騎手生活に終止符を打った。

It's @FrankieDettori! 🙌 - a retirement win in Riyadh.



Powers home in the @JuddmonteFarms silks aboard ELITE POWER🇺🇸.#TheSaudiCup🏆 pic.twitter.com/MG5E1FUbou