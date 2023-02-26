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【サウジダービー】日本馬３勝目ならず　引退の福永祐一＆エコロアレスは着外　３着にデルマソトガケ

スポーツ報知
福永祐一

◆サウジダービー・Ｇ３（２月２５日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１６００メートル＝１３頭立て）

　米国のコミッショナーキング（モラレス）が勝ち、４頭が参戦した日本馬の２年ぶり３勝目はならなかった。

　今回のサウジアラビア遠征が最終騎乗となる福永祐一騎手＝栗東・フリー＝はエコロアレス（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父ユニファイド）とコンビを組んだが、着外。日本馬は松若風馬騎手が手綱を執ったデルマソトガケ（牡３歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）の３着が最高だった。

→→次ページにサウジダービーの動画→→

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