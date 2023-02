【サウジダービー】日本勢最上位は後方から詰めたデルマソトガケの３着「勝ちたかったので残念」と音無師　

◆サウジダービー・G3(2月25日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート1600メートル=13頭立て)

地元のコミッショナーキング(モラレス)が勝ち、4頭が参戦した日本馬の2年ぶり3勝目はならなかった。

今回のサウジアラビア遠征が最終騎乗となる福永祐一騎手=栗東・フリー=はエコロアレス(牡3歳、栗東・森秀行厩舎、父ユニファイド)で12着。日本馬は松若風馬騎手が手綱を執ったデルマソトガケ(牡3歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ)の3着が最高だった。

音無調教師(デルマソトガケ=3着)「勝ちたかったんですけど、まだ(転戦する)ドバイがあるので、そこで巻き返したい。悔しがってばかりはいられない。勝ちたかったので残念です」

What a battle!! 🤯 🤩



COMMISSIONER KING under @sinigual171712 for Saudi Arabia🇸🇦 denies @FrankieDettori and HAVNAMELTDOWN🇺🇸 in a thrilling G3 Saudi Derby presented by Boutique Group.#TheSaudiCup🏆 pic.twitter.com/KD09Kzc1TQ