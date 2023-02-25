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昨年のサウジカップデー４勝のルメール騎手　「今年も見事な手綱さばきを」「スーパースターの風格」と期待

スポーツ報知
ルメール騎手のインスタグラム（＠christophelemaire_officiel）より

　サウジアラビアに遠征中のクリストフ・ルメール騎手が２４日、自身のインスタグラムを更新。キングアブドゥルアジーズ競馬場内で自身が映った大きな画像（オーソリティ）を背に最新ショットを公開した。

　ルメールは昨年のサウジカップデーで４勝を挙げる大活躍。最初の１Ｒ・ネオムターフをオーソリティで勝つと、２Ｒ・１３５１ターフスプリント（ソングライン）、３Ｒ・レッドシーターフハンデキャップ（ステイフーリッシュ）と立て続けに３連勝。さらに７Ｒ・リヤドダートスプリント（ダンシングプリンス）も勝つなど重賞６競走のうち４競走を制す圧倒的なパフォーマンスで存在感が際立った。今年は連覇のかかる１３５１ターフスプリント（ソングライン）と、サウジカップ（ジオグリフ）の２鞍に騎乗予定だ。

　この投稿には「今年もサウジでの見事な手綱さばきを期待してます」「カッコイイ感じ見せてください」「スーパースターの風格！」などのコメントが寄せられている。

→→次ページに昨年のハイライト動画→→

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