昨年のサウジカップデー４勝のルメール騎手　「今年も見事な手綱さばきを」「スーパースターの風格」と期待

サウジアラビアに遠征中のクリストフ・ルメール騎手が２４日、自身のインスタグラムを更新。キングアブドゥルアジーズ競馬場内で自身が映った大きな画像（オーソリティ）を背に最新ショットを公開した。
ルメールは昨年のサウジカップデーで４勝を挙げる大活躍。最初の１Ｒ・ネオムターフをオーソリティで勝つと、２Ｒ・１３５１ターフスプリント（ソングライン）、３Ｒ・レッドシーターフハンデキャップ（ステイフーリッシュ）と立て続けに３連勝。さらに７Ｒ・リヤドダートスプリント（ダンシングプリンス）も勝つなど重賞６競走のうち４競走を制す圧倒的なパフォーマンスで存在感が際立った。今年は連覇のかかる１３５１ターフスプリント（ソングライン）と、サウジカップ（ジオグリフ）の２鞍に騎乗予定だ。
この投稿には「今年もサウジでの見事な手綱さばきを期待してます」「カッコイイ感じ見せてください」「スーパースターの風格！」などのコメントが寄せられている。
𝑱𝑨𝑷𝑨𝑵𝑬𝑺𝑬 𝑫𝑶𝑴𝑰𝑵𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵 📽️— The Saudi Cup (@thesaudicup) February 22, 2023
Relive Japan's amazing four-timer at #TheSaudiCup 2022, with @christo68914587 and winning connections.#オーソリティ #ソングライン#ステイフーリッシュ #ダンシングプリンス
𝟮𝟰-𝟮𝟱 𝗙𝗲𝗯 | #サウジカップ🏆🎌 pic.twitter.com/WcWEdRFYaC