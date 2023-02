昨年のサウジカップデー４勝のルメール騎手　「今年も見事な手綱さばきを」「スーパースターの風格」と期待

サウジアラビアに遠征中のクリストフ・ルメール騎手が24日、自身のインスタグラムを更新。キングアブドゥルアジーズ競馬場内で自身が映った大きな画像(オーソリティ)を背に最新ショットを公開した。

ルメールは昨年のサウジカップデーで4勝を挙げる大活躍。最初の1R・ネオムターフをオーソリティで勝つと、2R・1351ターフスプリント(ソングライン)、3R・レッドシーターフハンデキャップ(ステイフーリッシュ)と立て続けに3連勝。さらに7R・リヤドダートスプリント(ダンシングプリンス)も勝つなど重賞6競走のうち4競走を制す圧倒的なパフォーマンスで存在感が際立った。今年は連覇のかかる1351ターフスプリント(ソングライン)と、サウジカップ(ジオグリフ)の2鞍に騎乗予定だ。

この投稿には「今年もサウジでの見事な手綱さばきを期待してます」「カッコイイ感じ見せてください」「スーパースターの風格!」などのコメントが寄せられている。

𝑱𝑨𝑷𝑨𝑵𝑬𝑺𝑬 𝑫𝑶𝑴𝑰𝑵𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵 📽️



Relive Japan's amazing four-timer at #TheSaudiCup 2022, with @christo68914587 and winning connections.#オーソリティ #ソングライン#ステイフーリッシュ #ダンシングプリンス



𝟮𝟰-𝟮𝟱 𝗙𝗲𝗯 | #サウジカップ🏆🎌 pic.twitter.com/WcWEdRFYaC