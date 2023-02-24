【中山記念】Ｇ１連続２着ダノンザキッドは１枠１番　久々の勝利かかるシュネルマイスターは４枠５番　枠順確定

◆第９７回中山記念・Ｇ２（２月２６日、中山・芝１８００メートル）
枠順が２月２４日に決定し、マイルＣＳ、香港ＣとＧ１で連続２着のダノンザキッド（牡５歳、栗東・安田隆行厩舎、父ジャスタウェイ）は最内の１枠１番に決まった。
２１年の毎日王冠・Ｇ２以降、白星から遠ざかっているシュネルマイスター（牡５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キングマン）は４枠５番。昨年の秋華賞馬スタニングローズ（牝４歳、栗東・高野友和厩舎）は７枠１２番だった。
京都金杯Ｖのイルーシヴパンサー（牡５歳、美浦・久保田貴士厩舎、父ハーツクライ）は３枠３番。チャレンジＣ覇者ソーヴァリアント（牡５歳、美浦・大竹正博、父オルフェーヴル）は４枠６番。中山金杯を制したラーグルフ（牡４歳、美浦・宗像義忠厩舎、父モーリス）は８枠１３番から重賞連勝を狙う。決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ダノンザキッド 牡５ ５７ 北村 友一
（２）ソロフレーズ 牡８ ５７ 武士沢 友治
（３）イルーーシヴパンサー 牡５ ５７ ミルコ・デムーロ
（４）ドーブネ 牡４ ５６ 武 豊
（５）シュネルマイスター 牡５ ５８ テオ・バシュロ
（６）ソーヴァリアント 牡５ ５７ 横山 武史
（７）ナイママ 牡７ ５７ 柴田 大知
（８）トーラスジェミニ 牡７ ５７ 原 優介
（９）ショウナンマグマ 牡４ ５６ 石橋 脩
（１０）モズベッロ 牡７ ５７ 大野 拓弥
（１１）ヒシイグアス 牡７ ５７ 松山 弘平
（１２）スタニングローズ 牝４ ５５ 吉田 隼人
（１３）ラーグルフ 牡４ ５６ 菅原 明良
（１４）リューベック 牡４ ５６ 田辺 裕信