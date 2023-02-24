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【中山記念】Ｇ１連続２着ダノンザキッドは１枠１番　久々の勝利かかるシュネルマイスターは４枠５番　枠順確定

スポーツ報知
ダノンザキッド

◆第９７回中山記念・Ｇ２（２月２６日、中山・芝１８００メートル）

　枠順が２月２４日に決定し、マイルＣＳ、香港ＣとＧ１で連続２着のダノンザキッド（牡５歳、栗東・安田隆行厩舎、父ジャスタウェイ）は最内の１枠１番に決まった。

　２１年の毎日王冠・Ｇ２以降、白星から遠ざかっているシュネルマイスター（牡５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キングマン）は４枠５番。昨年の秋華賞馬スタニングローズ（牝４歳、栗東・高野友和厩舎）は７枠１２番だった。

　京都金杯Ｖのイルーシヴパンサー（牡５歳、美浦・久保田貴士厩舎、父ハーツクライ）は３枠３番。チャレンジＣ覇者ソーヴァリアント（牡５歳、美浦・大竹正博、父オルフェーヴル）は４枠６番。中山金杯を制したラーグルフ（牡４歳、美浦・宗像義忠厩舎、父モーリス）は８枠１３番から重賞連勝を狙う。決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ダノンザキッド　　　　　牡５　５７　北村　友一

（２）ソロフレーズ　　　　　　牡８　５７　武士沢　友治

（３）イルーーシヴパンサー　　牡５　５７　ミルコ・デムーロ

（４）ドーブネ　　　　　　　　牡４　５６　武　豊

（５）シュネルマイスター　　　牡５　５８　テオ・バシュロ

（６）ソーヴァリアント　　　　牡５　５７　横山　武史

（７）ナイママ　　　　　　　　牡７　５７　柴田　大知

（８）トーラスジェミニ　　　　牡７　５７　原　優介

（９）ショウナンマグマ　　　　牡４　５６　石橋　脩

（１０）モズベッロ　　　　　　牡７　５７　大野　拓弥

（１１）ヒシイグアス　　　　　牡７　５７　松山　弘平

（１２）スタニングローズ　　　牝４　５５　吉田　隼人

（１３）ラーグルフ　　　　　　牡４　５６　菅原　明良

（１４）リューベック　　　　　牡４　５６　田辺　裕信

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