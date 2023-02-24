【阪急杯】重賞３勝目を目指すグレナディアガーズは４枠７番　３連勝中のアグリは６枠１１番　枠順決定

◆第６７回阪急杯・Ｇ３（２月２６日、阪神・芝１４００メートル）
第６７回阪急杯の枠順が２月２４日、決定した。芝１４００メートルで５戦５連対と、抜群の安定感を誇るグレナディアガーズ（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父フランケル）は４枠７番。重賞３勝目へ、岩田望来騎手＝栗東・藤原英昭厩舎＝との新コンビにも注目だ。４連勝での重賞初挑戦Ｖを狙うアグリ（牡４歳、栗東・安田隆行厩舎、父カラヴァッジオ）は６枠１１番。今週が厩舎にとってラスト重賞となるショウナンアレス（牡５歳、栗東・池添兼雄厩舎、父リオンディーズ）は４枠８番、メイショウケイメイ（牝７歳、栗東・南井克巳厩舎、父ワークフォース）は５枠９番に決まった。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）メイショウベンガル 牡６ ５７ 高倉 稜
（２）メイショウチタン 牡６ ５７ 荻野 極
（３）サトノラムセス 牡５ ５７ 池添 謙一
（４）ホープフルサイン 牡７ ５７ 幸 英明
（５）ダディーズビビッド 牡５ ５７ 浜中 俊
（６）ロードベイリーフ 牡６ ５７ 酒井 学
（７）グレナディアガーズ 牡５ ５７ 岩田 望来
（８）ショウナンアレス 牡５ ５７ 戸崎 圭太
（９）メイショウケイメイ 牝７ ５５ 角田 大河
（１０）リレーションシップ 牡６ ５７ 岩田 康誠
（１１）アグリ 牡４ ５７ 横山 和生
（１２）ミッキーブリランテ 牡７ ５７ 和田 竜二
（１３）ラルナブリラーレ 牝６ ５５ 鮫島 克駿
（１４）グレイイングリーン 牡５ ５７ 団野 大成
（１５）ホウオウアマゾン 牡５ ５７ 国分 優作
（１６）ルプリュフォール セン７ ５７ 横山 典弘