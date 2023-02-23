すごい選手１万人アンケートで大谷翔平１位、イチロー２位、王貞治さん３位…テレ朝系「プロ野球総選挙」

テレビ朝日系「ファン１万人が投票 プロ野球総選挙」（午後６時半）が２３日、放送された。
プロ野球史上一番すごい選手をファン１万人へのアンケート調査で決定する今回の番組。３月９日初戦のＷＢＣでも二刀流の活躍が期待されるエンゼルスの大谷翔平が１位、イチローが２位、王貞治さんが３位、村上宗隆が４位、長嶋茂雄さんが５位となった。
その他の巨人在籍経験者では、松井秀喜さんが８位、落合博満さんが１０位、金田正一さんが１６位、江川卓さんが２６位。現役では坂本勇人が１５位に入った。
◆プロ野球総選挙ベスト３０
▽１位 大谷翔平
▽２位 イチロー
▽３位 王貞治
▽４位 村上宗隆
▽５位 長嶋茂雄
▽６位 佐々木朗希
▽７位 野茂英雄
▽８位 松井秀喜
▽９位 ダルビッシュ有
▽１０位 落合博満
▽１１位 山本由伸
▽１２位 野村克也
▽１３位 柳田悠岐
▽１４位 田中将大
▽１５位 坂本勇人
▽１６位 金田正一
▽１７位 鈴木誠也
▽１８位 松坂大輔
▽１９位 菊池涼介
▽２０位 新庄剛志
▽２１位 吉田正尚
▽２２位 山田哲人
▽２３位 黒田博樹
▽２４位 金本知憲
▽２５位 古田敦也
▽２６位 江川卓
▽２７位 千賀滉大
▽２８位 衣笠祥雄
▽２９位 掛布雅之
▽３０位 鳥谷敬