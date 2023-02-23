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すごい選手１万人アンケートで大谷翔平１位、イチロー２位、王貞治さん３位…テレ朝系「プロ野球総選挙」

スポーツ報知
エンゼルス・大谷翔平

　テレビ朝日系「ファン１万人が投票　プロ野球総選挙」（午後６時半）が２３日、放送された。

　プロ野球史上一番すごい選手をファン１万人へのアンケート調査で決定する今回の番組。３月９日初戦のＷＢＣでも二刀流の活躍が期待されるエンゼルスの大谷翔平が１位、イチローが２位、王貞治さんが３位、村上宗隆が４位、長嶋茂雄さんが５位となった。

　その他の巨人在籍経験者では、松井秀喜さんが８位、落合博満さんが１０位、金田正一さんが１６位、江川卓さんが２６位。現役では坂本勇人が１５位に入った。

　◆プロ野球総選挙ベスト３０　　　　

　▽１位　大谷翔平

　▽２位　イチロー

　▽３位　王貞治

　▽４位　村上宗隆

　▽５位　長嶋茂雄

　▽６位　佐々木朗希

　▽７位　野茂英雄

　▽８位　松井秀喜

　▽９位　ダルビッシュ有

　▽１０位　落合博満

　▽１１位　山本由伸

　▽１２位　野村克也

　▽１３位　柳田悠岐

　▽１４位　田中将大

　▽１５位　坂本勇人

　▽１６位　金田正一

　▽１７位　鈴木誠也

　▽１８位　松坂大輔

　▽１９位　菊池涼介

　▽２０位　新庄剛志

　▽２１位　吉田正尚

　▽２２位　山田哲人

　▽２３位　黒田博樹

　▽２４位　金本知憲

　▽２５位　古田敦也

　▽２６位　江川卓

　▽２７位　千賀滉大

　▽２８位　衣笠祥雄

　▽２９位　掛布雅之

　▽３０位　鳥谷敬

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