すごい選手１万人アンケートで大谷翔平１位、イチロー２位、王貞治さん３位…テレ朝系「プロ野球総選挙」

テレビ朝日系「ファン１万人が投票 プロ野球総選挙」（午後６時半）が２３日、放送された。

プロ野球史上一番すごい選手をファン１万人へのアンケート調査で決定する今回の番組。３月９日初戦のＷＢＣでも二刀流の活躍が期待されるエンゼルスの大谷翔平が１位、イチローが２位、王貞治さんが３位、村上宗隆が４位、長嶋茂雄さんが５位となった。

その他の巨人在籍経験者では、松井秀喜さんが８位、落合博満さんが１０位、金田正一さんが１６位、江川卓さんが２６位。現役では坂本勇人が１５位に入った。

◆プロ野球総選挙ベスト３０

▽１位 大谷翔平

▽２位 イチロー

▽３位 王貞治

▽４位 村上宗隆

▽５位 長嶋茂雄

▽６位 佐々木朗希

▽７位 野茂英雄

▽８位 松井秀喜

▽９位 ダルビッシュ有

▽１０位 落合博満

▽１１位 山本由伸

▽１２位 野村克也

▽１３位 柳田悠岐

▽１４位 田中将大

▽１５位 坂本勇人

▽１６位 金田正一

▽１７位 鈴木誠也

▽１８位 松坂大輔

▽１９位 菊池涼介

▽２０位 新庄剛志

▽２１位 吉田正尚

▽２２位 山田哲人

▽２３位 黒田博樹

▽２４位 金本知憲

▽２５位 古田敦也

▽２６位 江川卓

▽２７位 千賀滉大

▽２８位 衣笠祥雄

▽２９位 掛布雅之

▽３０位 鳥谷敬