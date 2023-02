なでしこ、東京五輪金のカナダを３得点で破る…５試合ぶり白星は７月女子Ｗ杯へ自信、格上相手に完封

◆国際親善大会 シービリーブス杯第3戦 日本3―0カナダ(22日・テキサス州フリスコ)

FIFAランク11位・なでしこジャパンは日本時間23日早朝、同6位で東京五輪金メダルのカナダとの国際親善大会「シービリーブス杯」第3戦に臨み、強化試合で5試合ぶりに勝利した。今大会は2試合連続で完封負けを喫していたが、前半26分にMF清家貴子のゴールで先制すると、同41分にはMF長谷川唯のPKが決まって2点目。後半32分にはMF遠藤純がだめ押しとなる追加点で逃げ切った。

今年7月の女子W杯オーストラリア・ニュージーランド大会に向けて、自信となる大きな1勝を挙げた。日本は前半26分、最終ラインでボールを回しながら、ロングパスを右サイドに出すと、FW小林里歌子につながった。小林が前に運んでペナルティーエリア内にスルーパスを出すと、ウィングバックのMF清家貴子がゴール前で合わせて先制ゴールを決めた。

すると前半41分には長谷川のPKも決まって2―0となった。後半32分には、遠藤が中央のMF宮沢ひなたからのパスに反応して左サイドの裏を取ると、そのままペナルティーエリア内に進入し、左足でニアサイドをぶち抜く強烈なゴールを決めた。

今大会のなでしこジャパンは初戦でFIFAランク9位のブラジルに0―2、第2戦で同1位の米国に0―1と無得点で2連敗だった。女子日本代表は、昨年11月のイングランド戦で0―4、W杯で同組のスペイン戦でも0―1完封負けをしており、格上相手に4戦連続で零封負けとなっていた。

上位との連戦について、池田監督はメンバー発表時に「強豪国と戦って、チームに様々な刺激と気付きをもたらしたい」と、リクエストしたと明かしている。

19日の米国戦は世界女王相手に攻め、あと一歩のところまで追い詰めながら、カウンターで失点して敗れた。だが内容には選手も手応えをつかんでいた。

DF南萌華はカナダ戦の前日会見で「勝ちこそ付いてきていないけれど、私がこれまで代表チームでやってきている中でも、(内容に)手応えを感じている。勝てないからチームとして『勝てない、勝てない』と落ちていってしまうと、W杯に向けてもったい。いい部分を残していきながら、最後は本当に勝ちにこだわっていきたい」と自信を付ける白星を渇望したが、なでしこイレブンは自分たちの力で勝利をつかみ取った。

女子W杯盛り上げに向け、25日午後1時から午後2時半まで、東京・文京区の日本サッカーミュージアムで、女子W杯優勝トロフィーが一般公開される。W杯に向けた“世界ツアー”の出発点として、日本が選ばれた。3月にはなでしこイレブンがプレーするWEリーグが再開、4月には欧州遠征でさらなる底上げをはかる。再びなでしこに国民の注目を振り向けるためにも、イレブンはひたむきに走り続ける。

◆なでしこ今後の予定

▽3月5日 WEリーグ再開

▽4月 欧州遠征

▽6月上旬予定 W杯メンバー発表

▽6月10日 WEリーグ最終節

▽7月14日 壮行試合・相手未定(ユアスタ)

▽7月20日 女子W杯開幕

▽7月22日 ザンビア戦

▽7月26日 コスタリカ戦

▽7月31日 スペイン戦

▽8月20日 決勝

▽9月23日 親善試合

▽9月23~10月8日 アジア競技大会

▽10月23~31日 パリ五輪アジア2次予選

次ページに先制シーンと2点目のPK、3点目の動画

Japan opens the scoring in the first match of the day! 🇯🇵 pic.twitter.com/81kzxocuFg