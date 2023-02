なでしこ、東京五輪金のカナダに２点先制！　ＭＦ清家貴子ゴール＆ＰＫ弾…シービリーブス杯

◆国際親善大会 シービリーブス杯第3戦 日本―カナダ(22日・テキサス州フリスコ)

FIFAランク11位・なでしこジャパンは日本時間23日早朝、同6位で東京五輪金メダルのカナダ戦との国際親善大会「シービリーブス杯」第3戦に臨み、前半26分に今大会初ゴールで先制した。

日本は前半26分、最終ラインでボールを回しながら、ロングパスを右サイドに出すと、FW小林里歌子につながった。小林が前に運んでペナルティーエリア内中央付近にスルーパスを出すと、駆け上がっていたウィングバックのMF清家貴子がゴール前で合わせて先制ゴールとなった。

今大会はFIFAランク9位のブラジル、同1位の米国に無得点で2連敗。女子日本代表は、昨年11月のイングランド戦、スペイン戦でも完封負けをしており、格上相手に4戦連続で零封負けとなっていた。

しかし内容は上向きで、試合前日の会見でDF南萌華が「初戦のブラジル戦、次のアメリカと勝利できていない中ですが、チームとしては良くなっている手応えを感じながら2試合やってきています。ネガティブになりすぎず、チームとして勝利を目指していきたい。内容もそうですが、より勝ちにこだわってやっていきたい」と話していたが、チームに自信をもたらすゴールとなった。

そして前半41分にはMF長谷川唯がPKを決めて、2―0とリードを広げた。

なお試合の模様は日本国内で視聴可能なテレビの生中継、ネットでの生配信はなく、JFAの公式ユーチューブチャンネルで後日フルマッチが配信される予定。

Japan opens the scoring in the first match of the day! 🇯🇵 pic.twitter.com/81kzxocuFg