【サウジカップ】初Ｖ狙う日本調教馬はカフェファラオ大外１３番　パンサラッサ最内１番

世界最高の1着賞金1000万米ドル(約13億4000万円)をかけて争われるサウジカップ・G1(現地時間2月25日、サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート1800メートル、13頭立て)の枠順抽選会が22日、同競馬場で行われた。

日本馬は6頭が出走。2022年のJRA最優秀ダートホースのカフェファラオ(牡6歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ)は大外13番枠、2022年のドバイ・ターフを制したパンサラッサ(牡6歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア)は最内1番枠、昨年の皐月賞馬ジオグリフ(牡4歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン)は12番枠、チャンピオンズC2着からの臨戦となるクラウンプライド(牡4歳、栗東・新谷功一厩舎、父リーチザクラウン)は3番枠、ジオグリフとともにダート初挑戦となるヴァンドギャルド(牡7歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト)は9番枠に決まった。

