【サウジカップ】初Ｖ狙う日本調教馬はカフェファラオ大外１３番　パンサラッサ最内１番

世界最高の１着賞金１０００万米ドル（約１３億４０００万円）をかけて争われるサウジカップ・Ｇ１（現地時間２月２５日、サウジアラビア・キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル、１３頭立て）の枠順抽選会が２２日、同競馬場で行われた。
日本馬は６頭が出走。２０２２年のＪＲＡ最優秀ダートホースのカフェファラオ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）は大外１３番枠、２０２２年のドバイ・ターフを制したパンサラッサ（牡６歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ロードカナロア）は最内１番枠、昨年の皐月賞馬ジオグリフ（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）は１２番枠、チャンピオンズＣ２着からの臨戦となるクラウンプライド（牡４歳、栗東・新谷功一厩舎、父リーチザクラウン）は３番枠、ジオグリフとともにダート初挑戦となるヴァンドギャルド（牡７歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト）は９番枠に決まった。
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