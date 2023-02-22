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【巨人】２番手ビーディ２回無失点　オコエの足で先取点…キューバ戦試合経過

スポーツ報知
３回無死一塁、Ｙ.ムヒカから三振を奪い門脇誠を指差すビーディ（カメラ・今成　良輔）

◆練習試合　巨人―キューバ（２２日・那覇）

　巨人は２２日、対外試合初戦となるキューバ代表との練習試合を実施した。広島から５年ぶりに復帰した長野が「１番・左翼」。先発投手は新外国人のグリフィンが登板した。

　◇１回（両軍０）

　【キ】サントス二ゴロ、ギベル投ゴロ、グラシアル三振

　【巨】長野三振、吉川中前安打、ブリンソン三振、ウォーカーのとき吉川二盗、ウォーカー三振

　◇２回（両軍０）

　【キ】デスパイネ右飛、ドレイク二ゴロ、Ａ・マルティネス四球、Ｄ・ガルシア三振

　【巨】松田四球、秋広右飛、小林の左前安打で松田一挙三進、門脇三振のとき小林二盗失敗

　◇３回（キ０、巨１）

　【キ】（投手ビーディ）アルエバルエナ遊撃内野安打、ムヒカ三振、サントスの一ゴロでアルエバルエナ二進、ギベル投ゴロ

　【巨】（投手イェラ）オコエ中前安打、長野三振、吉川のときオコエ二盗、Ａ・マルティネスが二塁へ悪送球しオコエ三進、吉川のとき暴投でオコエ生還、吉川遊ゴロ

　◇４回（両軍０）

　【キ】グラシアル三ゴロ、デスパイネ三振、ドレイク遊ゴロ

　【巨】ウォーカー中前安打、松田三振、秋広のとき暴投でウォーカー二進、秋広三振、小林左飛

　◇５回（両軍０）

　【キ】（投手今村）Ａ・マルティネス三振、Ｄ・ガルシア左前安打、アルエバルエナの中前安打でＤ・ガルシア二進、ムヒカの一ゴロでＤ・ガルシア三進、アルエバルエナ二進、サントス三ゴロ

　【巨】（捕手ペレス）門脇三ゴロ、オコエ三振、長野中前安打（代走鈴木）、吉川のとき暴投で鈴木一挙三進、吉川二ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【キ】（投手山田、二塁湯浅、左翼鈴木）ギベル左飛、グラシアルの三ゴロを松田が一塁へ悪送球、デスパイネ中飛、ドレイクの遊ゴロでグラシアル二封

　【巨】（投手ベガ、左翼Ｇ・ガルシア）ブリンソン左飛、ウォーカー遊飛、松田四球（代走萩尾）、秋広中飛

　◇７回（両軍０）

　【キ】（投手堀岡、三塁増田陸、中堅萩尾）ぺレス三振、Ｄ・ガルシア左前安打、アルエバルエナ遊ゴロ併殺打

　【巨】（遊撃マテオ）小林左飛、門脇一ゴロ、オコエ中飛

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