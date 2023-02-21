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武藤敬司引退試合　長瀬智也、「嵐」櫻井翔らが豪華な花を贈る…２・２１東京Ｄ

スポーツ報知
武藤敬司（６０）の引退大会に届いた長瀬智也からの花

◆プロレスリング・ノア「ｃｈｏｃｏＺＡＰ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　ＫＥＩＪＩ　ＭＵＴＯ　ＧＲＡＮＤ　ＦＩＮＡＬ　ＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ　“ＬＡＳＴ”　ＬＯＶＥ～ＨＯＬＤ　ＯＵＴ～」（２１日、東京ドーム）

　プロレスリング・ノアは２１日、東京・水道橋の東京ドームで武藤敬司（６０）の引退大会「ｃｈｏｃｏＺＡＰ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ　ＫＥＩＪＩ　ＭＵＴＯ　ＧＲＡＮＤ　ＦＩＮＡＬ　ＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ　“ＬＡＳＴ”　ＬＯＶＥ～ＨＯＬＤ　ＯＵＴ～」を開催した。

　３８年４か月に渡りマット界に絶大な功績を残した武藤の引退大会にドームに各界の著名人から花が贈られた。プロレス界からは９５年１０・９ドームで対戦した高田延彦、佐々木健介、小橋建太、ＷＷＥのＡＳＵＫＡら、芸能界ではドラマで共演した長瀬智也、嵐の櫻井翔、神奈月ら、また出身地の山梨・富士吉田市の堀内茂市長から豪華な花が贈られ、ドーム内に飾られていた。

　武藤敬司引退試合２・２１東京ドーム全対戦カード

　▼スターティングバトル第１試合タッグマッチ（試合開始・午後４時）

マサ北宮、稲葉大樹　ｖｓ　稲村愛輝、矢野安崇

　▼スターティングバトル第２試合８人タッグマッチ（東京女子提供試合）

坂崎ユカ、山下実優、中島翔子、辰巳リカ　ｖｓ　瑞希、伊藤麻希、渡辺未詩、荒井優希

　▼スターティングバトル第３試合６人タッグマッチ

杉浦貴、小島聡、ティモシー・サッチャー　ｖｓ　ジェイク・リー、ジャック・モリス、アンソニー・グリーン

　▼第１試合１０人タッグマッチ（試合開始・午後５時）

小川良成、Ｅｉｔａ、ＨＡＹＡＴＡ、クリス・リッジウェイ、ダガ　ｖｓ　小峠篤司、ＹＯ―ＨＥＹ、吉岡世起、アレハンドロ、宮脇純太

　▼第２試合８人タッグマッチ（ＤＤＴ提供試合）

ＭＡＯ、勝俣瞬馬、上野勇希、小嶋斗偉　ｖｓ　遠藤哲也、岡谷英樹、高鹿佑也、正田壮史

　▼第３試合６人タッグマッチ

丸藤正道、イホ・デ・ドクトル・ワグナーＪｒ．、ニンジャ・マック　ｖｓ　シュン・スカイウォーカー、ＫＡＩ、ディアマンテ

　▼第４試合６人タッグマッチ

宮原健斗、諏訪魔、青柳優馬　ｖｓ　拳王、中嶋勝彦、征矢学

　▼第５試合タッグマッチ

ＮＯＳＡＷＡ論外、ＭＡＺＡＤＡ　ｖｓ　外道、石森太二

　▼第６試合

ＡＭＡＫＵＳＡ　ｖｓ　高橋ヒロム

　▼第７試合

清宮海斗　ｖｓ　オカダ・カズチカ

　▼メインイベント武藤敬司引退試合

武藤敬司　ｖｓ　内藤哲也

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