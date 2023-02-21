武藤敬司引退試合 長瀬智也、「嵐」櫻井翔らが豪華な花を贈る…２・２１東京Ｄ

◆プロレスリング・ノア「ｃｈｏｃｏＺＡＰ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＫＥＩＪＩ ＭＵＴＯ ＧＲＡＮＤ ＦＩＮＡＬ ＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ “ＬＡＳＴ” ＬＯＶＥ～ＨＯＬＤ ＯＵＴ～」（２１日、東京ドーム）

プロレスリング・ノアは２１日、東京・水道橋の東京ドームで武藤敬司（６０）の引退大会「ｃｈｏｃｏＺＡＰ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＫＥＩＪＩ ＭＵＴＯ ＧＲＡＮＤ ＦＩＮＡＬ ＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ “ＬＡＳＴ” ＬＯＶＥ～ＨＯＬＤ ＯＵＴ～」を開催した。

３８年４か月に渡りマット界に絶大な功績を残した武藤の引退大会にドームに各界の著名人から花が贈られた。プロレス界からは９５年１０・９ドームで対戦した高田延彦、佐々木健介、小橋建太、ＷＷＥのＡＳＵＫＡら、芸能界ではドラマで共演した長瀬智也、嵐の櫻井翔、神奈月ら、また出身地の山梨・富士吉田市の堀内茂市長から豪華な花が贈られ、ドーム内に飾られていた。

武藤敬司引退試合２・２１東京ドーム全対戦カード

▼スターティングバトル第１試合タッグマッチ（試合開始・午後４時）

マサ北宮、稲葉大樹 ｖｓ 稲村愛輝、矢野安崇

▼スターティングバトル第２試合８人タッグマッチ（東京女子提供試合）

坂崎ユカ、山下実優、中島翔子、辰巳リカ ｖｓ 瑞希、伊藤麻希、渡辺未詩、荒井優希

▼スターティングバトル第３試合６人タッグマッチ

杉浦貴、小島聡、ティモシー・サッチャー ｖｓ ジェイク・リー、ジャック・モリス、アンソニー・グリーン

▼第１試合１０人タッグマッチ（試合開始・午後５時）

小川良成、Ｅｉｔａ、ＨＡＹＡＴＡ、クリス・リッジウェイ、ダガ ｖｓ 小峠篤司、ＹＯ―ＨＥＹ、吉岡世起、アレハンドロ、宮脇純太

▼第２試合８人タッグマッチ（ＤＤＴ提供試合）

ＭＡＯ、勝俣瞬馬、上野勇希、小嶋斗偉 ｖｓ 遠藤哲也、岡谷英樹、高鹿佑也、正田壮史

▼第３試合６人タッグマッチ

丸藤正道、イホ・デ・ドクトル・ワグナーＪｒ．、ニンジャ・マック ｖｓ シュン・スカイウォーカー、ＫＡＩ、ディアマンテ

▼第４試合６人タッグマッチ

宮原健斗、諏訪魔、青柳優馬 ｖｓ 拳王、中嶋勝彦、征矢学

▼第５試合タッグマッチ

ＮＯＳＡＷＡ論外、ＭＡＺＡＤＡ ｖｓ 外道、石森太二

▼第６試合

ＡＭＡＫＵＳＡ ｖｓ 高橋ヒロム

▼第７試合

清宮海斗 ｖｓ オカダ・カズチカ

▼メインイベント武藤敬司引退試合

武藤敬司 ｖｓ 内藤哲也