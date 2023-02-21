ＭＶＰ井上尚弥、年間最高試合・村田―ゴロフキン戦受賞のボクシング年間表彰式、２２日１１時半から無料ライブ配信決定

プロボクシング興行会社ＤＡＮＧＡＮは２１日、あす２２日に都内で行われる２０２２年度年間表彰式の模様を映像配信サービス「ＢＯＸＩＮＧ ＲＡＩＳＥ」で、無料で生中継されると発表した。

国内のプロボクシングを統括する日本ボクシングコミッション、ジム会長らで構成される日本プロボクシング協会および東京運動記者クラブ・ボクシング分科会により、今月８日に各賞の選考が決定。最優秀選手には、バンタム級で４団体統一世界王座を獲得した井上尚弥（大橋）が５年連続６度目の受賞を果たした。ＭＶＰ６度目の受賞は、元世界フライ級（５０・８キロ以下）王者・白井義男、元ＷＢＡ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王者・具志堅用高を超える史上最多記録。井上はＫＯ賞（３年連続６度目）も獲得した。

年間最高試合（世界戦）には、４月９日に行われたＷＢＡ世界スーパー王者・村田諒太（帝拳）―ＩＢＦ王者ゲンナジー・ゴロフキン（カザフスタン）の世界ミドル級（７２・５キロ以下）統一戦（さいたまスーパーアリーナ）が選ばれている。

各賞受賞者は以下の通り。

【プロ男子の部】▽最優秀選手賞 井上尚弥（大橋）▽技能賞 寺地拳四朗（ＢＭＢ）▽殊勲賞 中谷潤人（Ｍ・Ｔ）▽優秀選手賞 井岡一翔（志成）、井上尚弥、京口紘人（ワタナベ）、谷口将隆（ワタナベ）、寺地拳四朗、中谷潤人▽努力・敢闘賞 阿部麗也（ＫＧ大和）▽ＫＯ賞 井上尚弥▽新鋭賞 武居由樹（大橋）▽年間最高試合賞（世界戦） ＷＢＡ、ＩＢＦ世界ミドル級王座統一戦１２回戦（４月９日） ゲンナジー・ゴロフキン（カザフスタン）―村田諒太（帝拳）▽年間最高試合賞（世界戦以外） ＷＢＯアジアパシフィック・ライト級タイトルマッチ１２回戦（１１月１日） 吉野修一郎（三迫）―中谷正義（帝拳）

【プロ女子の部】▽最優秀選手賞 晝田瑞希（三迫）▽年間最高試合賞 ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王座決定戦１０回戦（１２月１日） 晝田瑞希―谷山佳菜子（ワタナベ）

【特別賞】伊藤雅雪（元ＷＢＯ世界スーパーフェザー級王者）、小澤瑶生（前ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級王者）、久保隼（元ＷＢＡ世界スーパーバンタム級王者）、宮尾綾香（前ＩＢＦ女世界子アトム級、元ＷＢＡ世界アトム級、元ライト・ミニマム級王者）、故・矢尾板貞雄（元日本、東洋フライ級王者、評論家）

※敬称略