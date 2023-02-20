高橋由伸氏や佑ちゃん、大越キャスターら４７名がキャッチボール…東京六大学野球公式ＹｏｕＴｕｂｅで動画公開

東京六大学野球連盟は２１日午前１０時から公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、各都道府県出身または出身校の東京六大学野球ＯＢ・ＯＧ、総勢４７名でキャッチボールをつなぐ動画を公開する。
千葉出身の慶大ＯＢ・高橋由伸氏（４７）や群馬出身の早大ＯＢ・斎藤佑樹氏（３４）、新潟出身の東大ＯＢ・大越健介氏（６１）、広島出身の法大ＯＢ・山本浩二氏（７６）らが出演する。野球界に限らず、各界で活躍する人々が白球をつないでいく。
出演者は下記の通り。
北海道 横山忠夫 立大 元プロ野球選手／手打うどん立山
青森 葛西稔 法大 阪神タイガーススカウト
岩手 階猛 東大 衆議院議員
山形 紺野大地 東大 東京大学医学部附属病院 医師
宮城 江尻慎太郎 早大 元プロ野球選手
秋田 猿田和三 慶大 秋田県副知事
福島 手塚周 立大 ＳＵＢＡＲＵ野球部
茨城 広沢克実 明大 元プロ野球選手／野球解説者
栃木 八木沢荘六 早大 元プロ野球選手・監督／全国野球振興会理事長
群馬 斎藤佑樹 早大 元プロ野球選手
千葉 高橋由伸 慶大 読売巨人軍球団特別顧問
埼玉 青島健太 慶大 元プロ野球選手／参議院議員
東京 内藤雅之 立大 東京六大学野球連盟事務局長
神奈川 大久保秀昭 慶大 慶大元監督／ＥＮＥＯＳ野球部監督
新潟 大越健介 東大 テレビ朝日 報道ステーションキャスター
富山 荻田圭 東大 北海道日本ハムファイターズ球団職員
石川 多幡雄一 立大 Ｈｏｎｄａ野球部ヘッドコーチ
福井 戸板進 法大 坂井市議会議員
長野 井上慶秀 東大 三菱自動車岡崎野球部
山梨 滝沢虎太朗 早大 ＥＮＥＯＳ野球部
静岡 山下大輔 慶大 元プロ野球選手・監督
愛知 稲葉篤紀 法大 北海道日本ハムファイターズＧＭ
岐阜 後藤寿彦 慶大 慶大元監督／朝日大学野球部総監督
大阪 小早川毅彦 法大 元プロ野球選手／野球解説者
兵庫 甲元訓 法大 Ｈｏｎｄａ野球部 三事業所総括ＧＭ
京都 安井達也 明大 株式会社スポーツアクト
奈良 今西拓弥 早大 Ｈｏｎｄａ野球部
和歌山 鹿嶋大 明大 １９８６年箕島高校に完投勝利し甲子園出場
三重 川畑依啓 早大 元日本製紙石巻野球部
滋賀 岩見雅紀 慶大 東北楽天ゴールデンイーグルス スカウト
鳥取 野口裕美 立大 元プロ野球選手
岡山 中田啓二郎 慶大 ＫＭＧホールディングス野球部部長
島根 橋本典之 慶大 大阪ガス野球部
広島 山本浩二 法大 元プロ野球選手・監督／野球解説者
山口 中本尚 早大 全日本野球協会アマチュア野球規則委員長
香川 田中浩康 早大 横浜ＤｅＮＡベイスターズ内野守備走塁コーチ
徳島 川上憲伸 明大 元プロ野球選手／野球解説者
愛媛 上田和明 慶大 ジャイアンツアカデミー副校長
高知 宮崎一彰 法大 元プロ野球選手／競輪選手
福岡 大石達也 早大 埼玉西武ライオンズファーム投手コーチ
佐賀 田中宗一郎 立大 元パナソニック野球部
長崎 平田勝男 明大 阪神タイガースヘッドコーチ
大分 山中正竹 法大 法大元監督／全日本野球協会会長
熊本 後生川凛 慶大 ＲＫＫ熊本放送アナウンサー
宮崎 坂口裕之 明大 日本石油（ＥＮＥＯＳ）元監督／ＮＨＫ甲子園解説
鹿児島 武隈光希 東大 テレビ朝日アナウンサー
沖縄 我如古盛次 立大 興南高校元主将で甲子園春夏連覇