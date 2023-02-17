【小倉大賞典】小倉巧者のカテドラルは１枠１番 レッドランメルトは１枠２番から重賞初制覇を目指す

◆第５７回小倉大賞典・Ｇ３（２月１９日、小倉競馬場・芝１８００メートル）

小倉大賞典の枠順が２月１７日、決定した。同じ舞台の重賞（２１、２２年中京記念）で２着２回のカテドラル（牡７歳、栗東・池添学厩舎、父ハーツクライ）は、１枠１番から重賞２勝目を狙う。中山金杯６着からの巻き返しを狙うレッドランメルト（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父ディープインパクト）は１枠２番。ヒンドゥタイムズ（セン７歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ハービンジャー）は、３枠６番から初重賞制覇を目指す。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）カテドラル 牡７ ５８ 団野 大成

（２）レッドランメルト 牡４ ５５ 吉田 隼人

（３）テイエムスパーダ 牝４ ５４ 今村 聖奈

（４）レッドベルオーブ 牡５ ５７・５ 北村 友一

（５）ゴールドギア 牡８ ５５ 丸山 元気

（６）ヒンドゥタイムズ セン７ ５７・５ バウルジャン・ムルザバエフ

（７）バジオウ 牡５ ５５ 菱田 裕二

（８）インテンスライト 牡７ ５５ 勝浦 正樹

（９）サトノエルドール 牡７ ５６ 藤岡 佑介

（１０）フォルコメン セン７ ５６ 田辺 裕信

（１１）ダンディズム セン７ ５６ 富田 暁

（１２）ウイングレイテスト 牡６ ５７ 松岡 正海

（１３）ホウオウエミーズ 牝６ ５４ 丸田 恭介

（１４）ロングラン セン５ ５５ 丹内 祐次

（１５）フォワードアゲン セン６ ５４ 黛 弘人

（１６）アルサトワ 牡６ ５７・５ 幸 英明