【京都牝馬Ｓ】昨年覇者のロータスランドは８枠１８番 スワンＳ２着のララクリスティーヌは３枠５番 枠順決定

◆第５８回京都牝馬Ｓ・Ｇ３（２月１８日、阪神・芝１４００メートル）

京都牝馬Ｓの枠順が２月１７日、決定した。ロータスランド（牝６歳、栗東・辻野泰之厩舎、父ポイントオブエントリー）は大外の８枠１８番から連覇を目指す。同舞台のスワンＳ２着のララクリスティーヌ（牝５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父ミッキーアイル）は３枠５番。重賞３勝目を目指すミスニューヨーク（牝６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キングズベスト）は７枠１４番からスタートする。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）サブライムアンセム 牝４ ５７ 岩田 望来

（２）ディヴィーナ 牝５ ５５ 坂井 瑠星

（３）フェルミスフィア 牝６ ５５ 杉原 誠人

（４）メイショウミモザ 牝６ ５７ 池添 謙一

（５）ララクリスティーヌ 牝５ ５５ 菅原 明良

（６）ルピナスリード 牝４ ５５ 川田 将雅

（７）テンハッピーローズ 牝５ ５５ 福永 祐一

（８）ヒメノカリス 牝６ ５５ 松山 弘平

（９）ボンボヤージ 牝６ ５６ 川須 栄彦

（１０）シゲルピンクルビー 牝５ ５６ 高倉 稜

（１１）コムストックロード 牝４ ５５ 国分 優作

（１２）サトノアイ 牝５ ５５ 吉田 隼人

（１３）ウインシャーロット 牝５ ５５ 石川 裕紀人

（１４）ミスニューヨーク 牝６ ５６ ミルコ・デムーロ

（１５）ルチェカリーナ 牝５ ５５ 和田 竜二

（１６）ウォーターナビレラ 牝４ ５５ 武 豊

（１７）スカイグルーヴ 牝６ ５５ バウルジャン・ムルザバエフ

（１８）ロータスランド 牝６ ５６ 岩田 康誠