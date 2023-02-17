【巨人】小林誠司が同点適時打！　４回まで２―２…紅白戦試合経過

◆巨人紅白戦 紅組―白組（１７日・那覇）

巨人は１７日、セルラースタジアム那覇で紅白戦を実施。紅組は「１番・中堅」でドラフト２位の萩尾匡也外野手（２２）＝慶大＝、「４番・一塁」で秋広優人内野手（２０）がスタメン。白組は「３番・遊撃」でドラフト４位の門脇誠内野手（２２）＝創価大＝、「７番・三塁」でソフトバンクから加入した松田宣浩内野手（３９）が先発した。

【紅組スタメン】

１番・中堅 萩尾匡也、２番・ＤＨ 長野久義、３番・右翼 丸佳浩、４番・一塁 秋広優人、５番・三塁 増田陸、６番・遊撃 坂本勇人、７番・捕手 岸田行倫、８番・左翼 鈴木大和、９番・二塁 湯浅大 投手 赤星優志

【白組スタメン】

１番・二塁 吉川尚輝、２番・中堅 ブリンソン、３番・遊撃 門脇誠、４番・一塁 中田翔、５番・ＤＨ 中島宏之、６番・左翼 ウォーカー、７番・三塁 松田宣浩、８番・右翼 オコエ瑠偉、９番・捕手 小林誠司、 投手 井上温大

紅組 ０２０ ０｜

白組 ０２０ ０｜

◆１回（紅０、白０）

【１回表白組Ｐ・井上】

萩尾 投ゴロ

長野 右飛

丸 左翼線二塁打

秋広 遊ゴロ

※井上初回は最速１４８

【１回裏紅組Ｐ・赤星】

吉川 左飛

ブリンソン 遊ゴロ

門脇 遊ゴロ

※赤星初回は最速１５０

◆２回（紅２、白２）

【２回表紅組 Ｐ・井上】

増田陸 中安

坂本 二ゴロ併殺

岸田 遊安

鈴木 一安

小林パスボールで二、三塁

湯浅 中前２点タイムリー

※１０番打者で赤星バント練習、無死一塁設定で成功

２死一塁から再開

萩尾の打席で湯浅盗塁死

※牽制飛び出し

【２回裏白組Ｐ・赤星】

中田翔 四球

中島 三ゴロ併殺

ウォーカー 四球

松田 右安で一、三塁

オコエ 三塁タイムリー内野安打

小林 中前同点タイムリー

※１０番打者で井上バント練習、無死一塁設定でスリーバント失敗２死一、二塁で再開

吉川 投ゴロ

◆３回（紅０、白０）

【３回表紅組 Ｐ代木に交代】

萩尾 三ゴロ

長野 右越え二塁打

丸 見三振

秋広 左飛

※代木は最速１４６

【３回裏白組 Ｐ横川に交代】

ブリンソン 左安

牽制飛び出し盗塁死

門脇 四球

中田翔 右飛

※丸スライディングキャッチ

中島 右飛

※横川は最速１４５

◆４回（紅０、白０）

【４回表紅組 Ｐ代木】

増田陸 右飛

坂本 中飛

岸田 二ゴロ

※代木最速１４７

【４回裏白組 Ｐ横川】

ＤＨ長野に代わり捕手山瀬、一塁秋広がサード、サード増田陸がセカンド、捕手岸田が一塁、セカンド湯浅がショート、坂本がＤＨへ

ウォーカー 三ゴロ

松田 三ゴロ

オコエ 中安

小林 一直