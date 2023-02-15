【DeNA】２０２３年　年俸一覧

【注】〇＝新入団、△＝移籍、年俸の単位は万円で推定。
【投手】
１１ 東克樹 ２６１０
１２ 阪口皓亮 ９００
１３ 伊勢大夢 ９２００
１４ 石田健大 ６２００
１５ 徳山壮磨 １２００
１６ 大貫晋一 ８８００
１７ 三嶋一輝 １２０００
１８ 小園健太 １２００
１９ 山崎康晃 ３００００
２０ 坂本裕哉 ２３００
２１ 今永昇太 １４０００
２２ 入江大生 ４５００
〇２４ 吉野光樹 １２００
２６ 浜口遥大 ６３００
２７ 上茶谷大河 ３４００
３０ 三浦銀二 ８７０
３４ 平田真吾 ３３００
〇３５ 橋本達弥 ７８０
〇３６ 森下瑠大 ５１０
４３ 深沢鳳介 ５００
４５ ガゼルマン １２０００
４６ 田中健二朗 ３５００
△４７ 笠原祥太郎 ９００
４８ 京山将弥 ２７９０
４９ ウェンデルケン １２０００
５３ 池谷蒼大 ７５０
５６ 高田琢登 ５１０
５９ 平良拳太郎 ２０００
６２ エスコバー ２６０００
６４ 中川虎大 ７６０
６５ 宮国椋丞 ９４０
６８ 森原康平 ３５００
９２ 宮城滝太 ４４０
９５ 石川達也 ４４０
【捕手】
〇５ 松尾汐恩 １１００
１０ 戸柱恭孝 ４０００
２９ 伊藤光 １１０００
３２ 益子京右 ６００
５０ 山本祐大 １０３０
５７ 東妻純平 ６００
【内野手】
〇００ 林琢真 ９１０
２ 牧秀悟 １２０００
６ 森敬斗 ２０００
９ 大和 ８０００
２３ 藤田一也 １８００
３１ 柴田竜拓 ５６００
３３ 粟飯原龍之介 ５６０
３８ 田中俊太 １６００
４４ 小深田大地 ５６０
５１ 宮崎敏郎 ２００００
６０ 知野直人 ９１０
△９８ 京田陽太 ５０００
９９ ソト ３２５００
【外野手】
０ 大田泰示 ５０００
１ 桑原将志 １２０００
３ オースティン ３９０００
７ 佐野恵太 １７０００
８ 神里和毅 ４５００
３７ 楠本泰史 ３６００
〇４２ アンバギー ３５００
５８ 梶原昂希 ６９０
６１ 蝦名達夫 １６００
６３ 関根大気 ３５００
【育成投手】
０４０ 松本隆之介 ５６０
０４１ 桜井周斗 １０４０
〇１０１ 草野陽斗 ３４０
１０２ 加藤大 ３４０
〇１０６ 渡辺明貴 ３４０
１０７ マルセリーノ ２５０
〇１０８ 今野瑠斗 ３４０
１０９ ディアス ２５０
１１０ スターリン ３７０
【育成捕手】
１０４ 東出直也 ３４０
〇１２７ 上甲凌大 ３４０
【育成内野手】
〇１００ 蓮（鈴木蓮） ３４０
△１２９ 西巻賢二 ６００
【育成外野手】
０２８ 勝又温史 ６２０
１０３ 村川凪 ３４０
１０５ 大橋武尊 ３４０