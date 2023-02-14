注 目
報知SNS ウルトラマンシリーズ誕生秘話 「馬トク」に地方競馬追加
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 巨人 芸能 野球 サッカー ゴルフ スポーツ 箱根駅伝 大相撲 競馬 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート 釣り 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【競輪】Ｇ１高知「全日本選抜」初日特選想定メンバー発表

スポーツ報知
昨年の全日本選抜競輪の覇者・古性優作

　ＪＫＡは１３日、第３８回「読売新聞社杯全日本選抜」（ＧＩ高知、２３～２６日）の初日特選３個レースの想定番組を、以下の通り発表した。

　▽初日（２３日）特選１０Ｒ

１松浦　悠士（３２）広島９８期［両］

２真杉　　匠（２４）栃木１１３期［逃］

３佐藤慎太郎（４６）福島７８期［追］

４小倉　竜二（４６）徳島７７期［追］

５荒井　崇博（４４）長崎８２期［追］

６武藤　龍生（３１）埼玉９８期［追］

７新田　祐大（３７）福島９０期［逃］

８山田　庸平（３５）佐賀９４期［両］

９吉沢　純平（３７）茨城１０１期［逃］

　▽同１１Ｒ

１平原　康多（４０）埼玉８７期［両］

２古性　優作（３２）大阪１００期［両］

３深谷　知広（３３）静岡９６期［逃］

４浅井　康太（３８）三重９０期［両］

５成田　和也（４３）福島８８期［逃］

６和田真久留（３１）神奈９９期［逃］

７吉田　拓矢（２７）茨城１０７期［逃］

８小松崎大地（４０）福島９９期［逃］

９郡司　浩平（３２）神奈９９期［逃］

　▽同１２Ｒ

１脇本　雄太（３３）福井９４期［逃］

２清水　裕友（２８）山口１０５期［逃］

３守沢　太志（３７）秋田９６期［追］

４三谷　竜生（３５）奈良１０１期［両］

５新山　響平（２９）青森１０７期［逃］

６園田　　匠（４１）福岡８７期［追］

７坂井　　洋（２８）栃木１１５期［逃］

８諸橋　　愛（４５）新潟７９期［追］

９南　　修二（４１）大阪８８期［追］

続きを読む

ギャンブル

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×