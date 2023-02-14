【競輪】Ｇ１高知「全日本選抜」初日特選想定メンバー発表

ＪＫＡは１３日、第３８回「読売新聞社杯全日本選抜」（ＧＩ高知、２３～２６日）の初日特選３個レースの想定番組を、以下の通り発表した。
▽初日（２３日）特選１０Ｒ
１松浦 悠士（３２）広島９８期［両］
２真杉 匠（２４）栃木１１３期［逃］
３佐藤慎太郎（４６）福島７８期［追］
４小倉 竜二（４６）徳島７７期［追］
５荒井 崇博（４４）長崎８２期［追］
６武藤 龍生（３１）埼玉９８期［追］
７新田 祐大（３７）福島９０期［逃］
８山田 庸平（３５）佐賀９４期［両］
９吉沢 純平（３７）茨城１０１期［逃］
▽同１１Ｒ
１平原 康多（４０）埼玉８７期［両］
２古性 優作（３２）大阪１００期［両］
３深谷 知広（３３）静岡９６期［逃］
４浅井 康太（３８）三重９０期［両］
５成田 和也（４３）福島８８期［逃］
６和田真久留（３１）神奈９９期［逃］
７吉田 拓矢（２７）茨城１０７期［逃］
８小松崎大地（４０）福島９９期［逃］
９郡司 浩平（３２）神奈９９期［逃］
▽同１２Ｒ
１脇本 雄太（３３）福井９４期［逃］
２清水 裕友（２８）山口１０５期［逃］
３守沢 太志（３７）秋田９６期［追］
４三谷 竜生（３５）奈良１０１期［両］
５新山 響平（２９）青森１０７期［逃］
６園田 匠（４１）福岡８７期［追］
７坂井 洋（２８）栃木１１５期［逃］
８諸橋 愛（４５）新潟７９期［追］
９南 修二（４１）大阪８８期［追］