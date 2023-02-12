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【日曜の注目新馬】キタサンブラック×ブエナビスタ母系のオードリーバローズ、直前抜群の伸び脚で態勢万全

スポーツ報知
東京競馬場

◆１２日東京４Ｒ・ダート１６００メートル

★オードリーバローズ（牝、父キタサンブラック、母ラダームブランシェ、栗東・清水久詞厩舎）

　３代母のビワハイジ（父カーリアン）はＧ１・阪神３歳牝馬Ｓ（当時）の勝ち馬。名牝ブエナビスタ、重賞３勝アドマイヤオーラを出した母系。イクイノックスを出し、評価爆上がりの父。本馬も父と同じ清水久詞厩舎所属。

　１月２０日に外厩・吉澤ステーブルＷＥＳＴから移動し、ウッドチップ、坂路で時計５本。直前のウッドチップも抜群の伸び脚で態勢は万全。福永騎手の手綱で、初戦Ｖを狙う。

【１月の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

フェブルウス　　　◇　５日中山３Ｒダ１８００（ノーザンファーム天栄）

ヒメナデシコ　　　◇　５日中京５Ｒ芝２０００（ヒイラギａｗａｊｉ）

ハードワイヤード　◇　７日中山３Ｒダ１２００（ミッドウェイＦ）

シルバージュエリー◇　７日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）

トーホウレーゲン　◇　７日中京４Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

オルソビアンコ　　◇　８日中山６Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

タガノシャーンス　◇　８日中京４Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）

ミッキーツインクル◇　８日中京６Ｒ芝２０００（ノーザンファームしがらき）

クリニクラウン　　◇　９日中山４Ｒダ１２００（小野瀬Ｆ）

カムランベイ　　　◇　９日中山６Ｒダ１８００（ミッドウェイＦ）

アルジーヌ　　　　◇　９日中京６Ｒ芝１６００（チャンピオンヒルズ）

エントラップメント◇１４日中山４Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）

ポルカリズム　　　◇１４日中山５Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）

ディクレアブルーム◇１４日中京４Ｒダ１４００（名張ホースランドＰ）

ボールドゾーン　　◇１５日中山６Ｒダ１８００（ノーザンファーム天栄）

キスオンザチーク　◇１５日中京３Ｒダ１８００（グリーンウッド）

マスクトディーヴァ◇１５日中京６Ｒ芝２０００（グリーンウッド）

テーオーヴァイナー◇１５日小倉５Ｒ芝１２００（チャンピオンヒルズ）

プリンスノット　　◇２１日中山４Ｒダ１２００（ＪＯＪＩ　ＳＴＡＢＬＥ）

メイショウフジ　　◇２１日中山６Ｒダ１８００（シンボリ牧場）

メイトースイ　　　◇２１日中京４Ｒダ１８００（宇治田原優駿ステーブル）

ピクシレーション　◇２２日中山６Ｒ芝２０００（山元ＴＣ）

スクルプトーリス　◇２２日中京３Ｒダ１２００（宇治田原優駿ステーブル）

ハートループ　　　◇２２日中京６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）

ベレザニーニャ　　◇２２日小倉５Ｒ芝１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

ハッピーロンドン　◇２８日東京２Ｒダ１４００（ＫＳトレーニングＣ）

ランプシー　　　　◇２８日東京６Ｒ芝１６００（山元ＴＣ）

モズアカボス　　　◇２８日中京４Ｒダ１４００（宇治田原優駿ステーブル）

ロードデルレイ　　◇２９日東京６Ｒ芝１８００（チャンピオンヒルズ）

エルチェリーナ　　◇２９日中京６Ｒ芝２０００（チャンピオンヒルズ）

シンプリーオーサム◇２９日小倉５Ｒ芝１２００（ノルマンディ小野町）

【２月の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

ラッジオ　　　　　◇　４日東京６Ｒ芝１８００（山元ＴＣ）

スマートサニー　　◇　４日中京４Ｒダ１８００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

サンライズフレイム◇　５日東京３Ｒダ１６００（チャンピオンヒルズ）

ナヴォーナ　　　　◇　５日東京６Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）

タイキバルドル　　◇　５日中京６Ｒ芝１６００（ビクトリーＨＲ名張）

ジオパーククラウン◇　５日小倉５Ｒ芝２０００（チャンピオンヒルズ）

【２０２２年の外厩別２歳新馬戦勝ち上がり＝かっこ内は連対率】

１　　山元トレーニングセンター　　　３５勝（３０・７％）

２　　ノーザンファーム天栄　　　　　３０勝（２８・７％）

３　　ノーザンファームしがらき　　　２７勝（３０・６％）

４　　チャンピオンヒルズ　　　　　　２６勝（２３・３％）

５　　グリーンウッド・トレーニング　１６勝（２６・１％）

６　　宇治田原優駿ステーブル　　　　１０勝（１３・９％）

７　　吉澤ステーブルＷＥＳＴ　　　　　９勝（１７・３％）

８　　大山ヒルズ　　　　　　　　　　　９勝（２１・３％）

９　　松風馬事センター　　　　　　　　７勝（１４・７％）

１０　ノーザンファーム空港　　　　　　７勝（５０・０％）

※競馬サイト「馬トク」からのデータ

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